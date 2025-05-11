https://ria.ru/20250511/putin-2016275877.html
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:39:00+03:00
2025-05-11T01:39:00+03:00
2025-05-11T02:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве."Хотел бы поздравить всех вас еще раз с праздником Великой Победы, поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей", - сказал Путин в ходе заявления по итогам четырех дней работы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы
Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в юбилее Победы