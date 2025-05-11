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Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:39 11.05.2025 (обновлено: 02:09 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016275877.html
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы
Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:39:00+03:00
2025-05-11T02:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве."Хотел бы поздравить всех вас еще раз с праздником Великой Победы, поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей", - сказал Путин в ходе заявления по итогам четырех дней работы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Владимир Путин, Россия
Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в юбилее Победы

Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в юбилее Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнеров, которые приняли участие в торжествах по случаю юбилея Победы в Москве.
"Хотел бы поздравить всех вас еще раз с праздником Великой Победы, поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей", - сказал Путин в ходе заявления по итогам четырех дней работы.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине
02:02
 
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