https://ria.ru/20250511/putin-2016275774.html

Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин

Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин

Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:38:00+03:00

2025-05-11T01:38:00+03:00

2025-05-11T02:18:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016221902_0:0:3280:1844_1920x0_80_0_0_df69179b6ff5b72a544488913ae857b1.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин."Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, день победы