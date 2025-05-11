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Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
01:38 11.05.2025 (обновлено: 02:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016275774.html
Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин
Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин
Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:38:00+03:00
2025-05-11T02:18:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин."Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html
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Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, День Победы
Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин

Путин: Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимира Путин
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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