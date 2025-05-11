https://ria.ru/20250511/putin-2016271367.html
Россия поможет Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы
Россия поможет Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы - РИА Новости, 11.05.2025
Россия поможет Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы
Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:20:00+03:00
2025-05-11T00:20:00+03:00
2025-05-11T00:20:00+03:00
россия
южная осетия
владимир путин
алан гаглоев
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016269042_0:0:3474:1955_1920x0_80_0_0_fae2724ed22a2f57474b0143d0a5a7a9.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия будет помогать Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы и воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, заверил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в субботу встретился в Кремле с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. "Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию. И в этой связи мы проводим сейчас мероприятия, связанные с поддержанием в должном состоянии мемориалов, захоронений наших воинов времен Великой Отечественной войны, и всячески будем вам помогать в этом", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20250511/gagloev-2016270626.html
россия
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016269042_743:0:3474:2048_1920x0_80_0_0_9e0c7a254672fd5212f71399becd4be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, владимир путин, алан гаглоев, политика
Россия, Южная Осетия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, Политика
Россия поможет Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы
Путин: Россия поможет Южной Осетии поддерживать в должном состоянии мемориалы