https://ria.ru/20250511/putin-2016271258.html
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 11.05.2025
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:19:00+03:00
2025-05-11T00:19:00+03:00
2025-05-11T00:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015528020.html
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южная осетия, владимир путин, алан гаглоев, в мире, россия
Южная Осетия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, В мире, Россия
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии
В Кремле завершились переговоры Путина с президентом Южной Осетии