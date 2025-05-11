https://ria.ru/20250511/putin-2016271258.html

Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии

Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 11.05.2025

Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

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южная осетия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015528020.html

южная осетия

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южная осетия, владимир путин, алан гаглоев, в мире, россия