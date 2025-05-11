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Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 11.05.2025
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00:19 11.05.2025 (обновлено: 00:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016271258.html
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии - РИА Новости, 11.05.2025
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:19:00+03:00
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южная осетия
владимир путин
алан гаглоев
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости. Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015528020.html
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южная осетия, владимир путин, алан гаглоев, в мире, россия
Южная Осетия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, В мире, Россия
Путин завершил переговоры с президентом Южной Осетии

В Кремле завершились переговоры Путина с президентом Южной Осетии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым в Кремле завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Южной Осетии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсар Джиоев во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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