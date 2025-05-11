https://ria.ru/20250511/putin-2016271155.html

Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы

Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы

Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:18:00+03:00

2025-05-11T00:18:00+03:00

2025-05-11T00:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

дмитрий песков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что президент России сделает заявление для СМИ, подведет итоги четырех дней работы, но без ответов на вопросы."Заявление будет содержательным", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250511/putin-2016271030.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

80-летие победы в великой отечественной войне, политика, дмитрий песков, владимир путин, россия