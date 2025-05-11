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Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:18 11.05.2025 (обновлено: 00:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016271155.html
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы
Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:18:00+03:00
2025-05-11T00:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что президент России сделает заявление для СМИ, подведет итоги четырех дней работы, но без ответов на вопросы."Заявление будет содержательным", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250511/putin-2016271030.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы

Песков: заявление Путина об итогах юбилея Победы будет содержательным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что президент России сделает заявление для СМИ, подведет итоги четырех дней работы, но без ответов на вопросы.
"Заявление будет содержательным", - подчеркнул Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров
00:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
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