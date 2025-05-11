https://ria.ru/20250511/putin-2016271155.html
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы
Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:18:00+03:00
2025-05-11T00:18:00+03:00
2025-05-11T00:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявление для прессы президента РФ Владимира Путина по итогам четырех дней торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет содержательным, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил, что президент России сделает заявление для СМИ, подведет итоги четырех дней работы, но без ответов на вопросы."Заявление будет содержательным", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250511/putin-2016271030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, политика, дмитрий песков, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин сделает заявление по итогам мероприятий в честь юбилея Победы
Песков: заявление Путина об итогах юбилея Победы будет содержательным