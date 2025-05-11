https://ria.ru/20250511/putin-2016271030.html

Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров

Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров - РИА Новости, 11.05.2025

Путин сделает заявление по итогам четырех дней переговоров

Президент России Владимир Путин выступит перед представителями СМИ и подведет итоги четырех дней переговоров, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:16:00+03:00

2025-05-11T00:16:00+03:00

2025-05-11T01:31:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит перед представителями СМИ и подведет итоги четырех дней переговоров, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Итог этих четырех рабочих дней, он сделает заявление. Но учитывая, что сейчас уже начало первого, мы обойдемся без вопросов", — сказал он, собравшимся журналистам.По словам Пескова, Путин также выскажется по торжественным мероприятиям в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Заявление будет содержательным", — заключил он.Как подсчитало РИА Новости, с 7 мая президент России провел 17 полноформатных переговоров с зарубежными лидерами и представителями делегаций в Москве.По случаю празднования 9 мая в российскую столицу приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире