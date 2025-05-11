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Путин рассказал монгольскому лидеру об атомной энергетике Франции
Путин рассказал монгольскому лидеру об атомной энергетике Франции - РИА Новости, 11.05.2025
Путин рассказал монгольскому лидеру об атомной энергетике Франции
Президент России Владимир Путин в ходе прошедших в Москве переговоров с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом подробно рассказал ему об атомной энергетике... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:56:00+03:00
2025-05-11T15:56:00+03:00
2025-05-11T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прошедших в Москве переговоров с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом подробно рассказал ему об атомной энергетике Франции, сделав акцент на то, что у Парижа, в отличие от Москвы, нет предложений по строительству АЭС малой мощности для других стран, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Как рассказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину, на переговорах Путина и Хурэлсуха обсуждалась атомная энергетика, "в том числе и французские предложения". "В результате минут 15-20 президенты обсуждали тему развития атомной энергетики в мире, и Владимир Владимирович прочитал очень содержательную лекцию об атомной энергетике Франции с точным указанием и объемов электроэнергии, которую французы вырабатывают, и тех типов моделей электростанций, которые они сейчас строят", - отметил Лихачев. "Президент дал такую очень теплую оценку атомному энергокомплексу Французской Республики, но сакцентировал внимание на отсутствии у них предложений по малым мощностям, в отличие от Российской Федерации", - добавил глава "Росатома". Проекты АЭС малой мощности (АСММ) в последние годы стали одним из главных трендов в мировой атомной энергетике. В 2024 году Россия и Узбекистан подписали первый в истории экспортный контракт на АЭС малой мощности в 330 МВт. "Росатом" предлагает АСММ большому числу разных стран. К настоящему времени Москва и Улан-Батор договорились о сооружении малой АЭС в Монголии.
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франция, москва, россия, владимир путин, алексей лихачев, ухнаагийн хурэлсух, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Франция, Москва, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Ухнаагийн Хурэлсух, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Путин рассказал монгольскому лидеру об атомной энергетике Франции
Путин рассказал монгольскому лидеру Хурэлсуху об атомной энергетике Франции