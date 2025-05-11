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Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 11.05.2025 (обновлено: 23:54 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pushilin-2016396949.html
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.05.2025
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении
Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:26:00+03:00
2025-05-11T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим красноармейское направление - оно является одним из самых горячих сейчас. Но тем не менее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации делают свою тяжелую мужскую работу и освобождают метр за метром нашей земли", - сказал Пушилин на видео. Он добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВСУ оказывают сопротивление в районе населенного пункта Богатырь.
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС РФ на Красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Красноармейск
Стела на въезде в Красноармейск - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стела на въезде в Красноармейск. Архивное фото
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МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим красноармейское направление - оно является одним из самых горячих сейчас. Но тем не менее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации делают свою тяжелую мужскую работу и освобождают метр за метром нашей земли", - сказал Пушилин на видео.
Он добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВСУ оказывают сопротивление в районе населенного пункта Богатырь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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