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Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.05.2025
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении
Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T23:26:00+03:00
2025-05-11T23:26:00+03:00
2025-05-11T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим красноармейское направление - оно является одним из самых горячих сейчас. Но тем не менее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации делают свою тяжелую мужскую работу и освобождают метр за метром нашей земли", - сказал Пушилин на видео. Он добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВСУ оказывают сопротивление в районе населенного пункта Богатырь.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении
Пушилин: ВС РФ на Красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром