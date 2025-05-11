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Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении

Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.05.2025

Глава ДНР рассказал о действиях ВС России на Красноармейском направлении

Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T23:26:00+03:00

2025-05-11T23:26:00+03:00

2025-05-11T23:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА. 11 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ на красноармейском направлении освобождают от ВСУ метр за метром, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим красноармейское направление - оно является одним из самых горячих сейчас. Но тем не менее подразделения Вооруженных сил Российской Федерации делают свою тяжелую мужскую работу и освобождают метр за метром нашей земли", - сказал Пушилин на видео. Он добавил, что на великоновоселковском направлении подразделения ВСУ оказывают сопротивление в районе населенного пункта Богатырь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф