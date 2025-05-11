https://ria.ru/20250511/proverka-2016385088.html

После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку

После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку - РИА Новости, 11.05.2025

После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку

Следователи начали проверку после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T20:40:00+03:00

2025-05-11T20:40:00+03:00

2025-05-11T20:40:00+03:00

происшествия

россия

пуровский район

следственный комитет россии (ск рф)

роснефть

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Следователи начали проверку после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления СК РФ. Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") РИА Новости сообщили, что три работника, двое из которых из них - сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. В пресс-службе правительства региона агентству уточнили, что три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии. "По факту происшествия организована доследственная проверка", – сказала собеседница агентства. Пресс-служба окружной прокуратуры в своем Telegram-канале также сообщила, что организована проверка "по факту пожара на месторождении, в результате которого, по предварительным данным, пострадало трое человек". В свою очередь, в МЧС по региону РИА Новости отметили, что их подразделения не привлекались к ликвидации ЧП.

https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014802478.html

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россия

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происшествия, россия, пуровский район, следственный комитет россии (ск рф), роснефть