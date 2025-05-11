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После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку - РИА Новости, 11.05.2025
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20:40 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/proverka-2016385088.html
После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку
После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку - РИА Новости, 11.05.2025
После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку
Следователи начали проверку после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T20:40:00+03:00
2025-05-11T20:40:00+03:00
происшествия
россия
пуровский район
следственный комитет россии (ск рф)
роснефть
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Следователи начали проверку после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления СК РФ. Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") РИА Новости сообщили, что три работника, двое из которых из них - сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. В пресс-службе правительства региона агентству уточнили, что три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии. "По факту происшествия организована доследственная проверка", – сказала собеседница агентства. Пресс-служба окружной прокуратуры в своем Telegram-канале также сообщила, что организована проверка "по факту пожара на месторождении, в результате которого, по предварительным данным, пострадало трое человек". В свою очередь, в МЧС по региону РИА Новости отметили, что их подразделения не привлекались к ликвидации ЧП.
https://ria.ru/20250503/gelendzhik-2014802478.html
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россия
пуровский район
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происшествия, россия, пуровский район, следственный комитет россии (ск рф), роснефть
Происшествия, Россия, Пуровский район, Следственный комитет России (СК РФ), Роснефть
После ЧП при буровых работах на Ямале начали проверку

Следователи начали проверку после ЧП при проведении буровых работ в ЯНАО

© Кадр видео из соцсетейПожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО
Пожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на месте аварии в Пуровском районе ЯНАО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Следователи начали проверку после ЧП при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления СК РФ.
Ранее в компании "Харампурнефтегаз" (структура "Роснефти") РИА Новости сообщили, что три работника, двое из которых из них - сотрудники подрядных организаций, пострадали в результате нештатной ситуации при проведении буровых работ в Пуровском районе ЯНАО, оперативные службы ведут работы по устранению последствий. В пресс-службе правительства региона агентству уточнили, что три человека находятся в реанимации Ноябрьской городской больницы в тяжелом состоянии.
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При обвале грунта на стройке в Геленджике погиб рабочий
3 мая, 19:09
"По факту происшествия организована доследственная проверка", – сказала собеседница агентства.
Пресс-служба окружной прокуратуры в своем Telegram-канале также сообщила, что организована проверка "по факту пожара на месторождении, в результате которого, по предварительным данным, пострадало трое человек".
В свою очередь, в МЧС по региону РИА Новости отметили, что их подразделения не привлекались к ликвидации ЧП.
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10 января, 10:30
 
ПроисшествияРоссияПуровский районСледственный комитет России (СК РФ)Роснефть
 
 
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