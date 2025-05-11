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Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе - РИА Новости, 11.05.2025

Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе

Десятки тысяч демонстрантов вышли на одну из самых крупных акций протеста за последнее время в Брюсселе, чтобы потребовать от Бельгии и Евросоюза прекратить... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:59:00+03:00

2025-05-11T18:59:00+03:00

2025-05-11T18:59:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Десятки тысяч демонстрантов вышли на одну из самых крупных акций протеста за последнее время в Брюсселе, чтобы потребовать от Бельгии и Евросоюза прекратить снабжать оружием Израиль, а также ввести санкции против этой страны из-за продолжающейся блокады палестинского сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. Процессия, растянувшаяся на сотни метров, направилась из района Северного вокзала в центр бельгийской столицы. В акции участвуют представители порядка 60 организаций. Полиция сообщает о 20 тысячах демонстрантов, в то время как организаторы говорят о 80 тысячах. В руках участники акции несут плакаты с призывами "прекратить поставки оружия Израилю", "ввести санкции", а также привлечь ответственных за гибель десятков тысяч жителей Газы. В заявлении организаторов акции говорится о необходимости "добиться немедленного и постоянного прекращения огня в секторе Газа", прекратить его блокаду и разрешить доступ гуманитарной помощи, "приостановить действие соглашения об ассоциации ЕС-Израиль". Организаторы акции напомнили, что Израиль со 2 марта блокирует доступ гуманитарной помощи в сектор Газа, от которой зависят более двух миллионов жителей анклава. "Израиль методично проводит войну на уничтожение, которая со 2 марта была усилена тотальной гуманитарной блокадой, превратив голод в оружие", - говорится в заявлении организаторов. Находившийся в Москве палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что в секторе Газа с осени 2023 года, когда произошла масштабная атака на Израиль, за которой последовала операция на палестинских территориях, погибли более 50 тысяч человек. Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни сообщил, что Евросоюз обеспокоен планами Израиля по расширению военной операции в палестинском секторе Газа, но не планирует принимать какие-либо меры по оказанию давления на израильскую сторону. Пропалестинская акция приурочена к годовщине Накбы (катастрофы), памятного дня, который палестинцы ежегодно отмечают 15 мая, на следующий день после годовщины создания еврейского государства в 1948 году. Тогда из перешедших под его контроль территорий были вынуждены бежать сотни тысяч палестинцев. Символом этой даты палестинцы избрали ключи, которые указывают на надежду беженцев когда-нибудь вернуться в оставленные дома.

https://ria.ru/20250509/izrail-2016099497.html

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Акция протеста в Брюсселе против отправки оружия Израилю Десятки тысяч демонстрантов вышли на акцию протеста в Брюсселе, требуя от Бельгии и ЕС прекратить снабжать оружием Израиль, а также ввести против него санкции из-за блокады сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-11T18:59 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, москва, махмуд аббас, евросоюз, брюссель