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Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:58 11.05.2025 (обновлено: 19:28 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/predlozhenie-2016361892.html
Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной
Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной
МИД Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина к Украине о переговорах в Стамбуле 15 мая, но не комментирует его, заявили РИА... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:58:00+03:00
2025-05-11T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
швейцария
украина
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина к Украине о переговорах в Стамбуле 15 мая, но не комментирует его, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует", - ответили в министерстве страны на просьбу прокомментировать предложение президента России.
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016353431.html
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швейцария, украина, россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной

МИД Швейцарии ознакомился с предложением Путина о переговорах с Украиной

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина к Украине о переговорах в Стамбуле 15 мая, но не комментирует его, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
"МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует", - ответили в министерстве страны на просьбу прокомментировать предложение президента России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В ГД назвали предложение о переговорах в Стамбуле экзаменом для Зеленского
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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