https://ria.ru/20250511/predlozhenie-2016361892.html

Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной

Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Швейцария ознакомилась с предложением Путина о переговорах с Украиной

МИД Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина к Украине о переговорах в Стамбуле 15 мая, но не комментирует его, заявили РИА... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T16:58:00+03:00

2025-05-11T16:58:00+03:00

2025-05-11T19:28:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 11 мая - РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомилось с предложением президента России Владимира Путина к Украине о переговорах в Стамбуле 15 мая, но не комментирует его, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России."МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует", - ответили в министерстве страны на просьбу прокомментировать предложение президента России.

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016353431.html

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швейцария, украина, россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков