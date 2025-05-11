Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:41 11.05.2025 (обновлено: 14:47 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/prazdniki-2016307143.html
Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники
Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники - РИА Новости, 11.05.2025
Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники
Большинство туристов в эти майские каникулы путешествовало внутри России, в частности, зафиксирован всплеск популярности Ярославля, при этом треть отдыхающих... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:41:00+03:00
2025-05-11T14:47:00+03:00
туризм
казань
нижний новгород
ростов-на-дону
праздник весны и труда
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016345646_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_b31cf0b952344c3f3f7ae6b38c470664.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Большинство туристов в эти майские каникулы путешествовало внутри России, в частности, зафиксирован всплеск популярности Ярославля, при этом треть отдыхающих предпочла заграницу, где вырос интерес к Дубаю, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В сервисе проанализировали бронирования клиентов на период майских праздников (с 1 по 11 мая) и сравнили с аналогичным периодом прошлого года. "Выяснилось, что треть туристов отправилась в другие страны, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако большинство всё равно отдыхают в России", - рассказали аналитики. "Кроме столиц, которые заняли первые две строчки с долями 16,4% и 15% соответственно, в список востребованных направлений вошли Сочи (на него приходится 8,9% заказов), Казань (3,3%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,4%), Ростов-на-Дону (2%), Краснодар (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Ярославль (1,4%). Интересно, что гораздо более популярным в этом году стала столица Золотого кольца: доля Ярославля увеличилась на 40% по сравнению с прошлыми майскими", - сообщили в OneTwoTrip. Аналитики также выяснили, что на четверть больше путешественников на эти майские посетили Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. "А вот спрос на поездки в Екатеринбург и Казань снизился на 22% и 13% соответственно", - подчеркнули в сервисе, добавив, что средняя стоимость номера в гостиницах, которые бронируют путешественники, на праздничных выходных составила 8 500 рублей в сутки, что на 13% больше относительно начала мая 2024 года. Из зарубежных направлений больше всего путешественников в начале мая отправились в Стамбул: на турецкий мегаполис приходится 7,8% бронирований, говорится в исследовании. Следом идут Дубай и Минск, где отдыхают 5,9% и 4,6% туристов соответственно. В сравнении с прошлогодними праздниками Стамбул и Минск стали менее востребованы (на 20% и 17%), а вот интерес к отдыху в Дубае вырос на 25%, следует из сообщения. "Кроме того, "в топе" оказались Ереван (доля — 3,2%), Тбилиси (2,9%), Париж (2,1%), Ташкент (1,9%), Рим (1,7%), Токио (1,6%) и Шанхай (1,5%). Почти на четверть больше россиян в начале мая отправились в Шанхай, ещё на 18% увеличились доли Ташкента и Еревана, а вот в столице Италии забронировали в этот раз на 10% меньше отелей", - сообщили в сервисе, уточнив, что в зарубежных городах номер в отелях, которые выбирают российские туристы, стоил им в среднем 18 000 рублей в сутки, что на 9% больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20250501/rossijane-2014605809.html
https://ria.ru/20250508/vykhodnye-2015725002.html
казань
нижний новгород
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016345646_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_2264c5118530e8cb6d02e1c3f2e212e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, нижний новгород, ростов-на-дону, праздник весны и труда, общество
Туризм, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Праздник Весны и Труда, Общество
Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники

Исследование OneTwoTrip: большинство россиян в майские каникулы отдыхают в РФ

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкПрохожий у храма Ильи Пророка в Ярославле
Прохожий у храма Ильи Пророка в Ярославле - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Прохожий у храма Ильи Пророка в Ярославле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Большинство туристов в эти майские каникулы путешествовало внутри России, в частности, зафиксирован всплеск популярности Ярославля, при этом треть отдыхающих предпочла заграницу, где вырос интерес к Дубаю, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В сервисе проанализировали бронирования клиентов на период майских праздников (с 1 по 11 мая) и сравнили с аналогичным периодом прошлого года. "Выяснилось, что треть туристов отправилась в другие страны, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако большинство всё равно отдыхают в России", - рассказали аналитики.
Женщина готовит шашлык на дачном участке - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Россияне назвали основную трату в майские праздники
1 мая, 19:23
"Кроме столиц, которые заняли первые две строчки с долями 16,4% и 15% соответственно, в список востребованных направлений вошли Сочи (на него приходится 8,9% заказов), Казань (3,3%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,4%), Ростов-на-Дону (2%), Краснодар (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Ярославль (1,4%). Интересно, что гораздо более популярным в этом году стала столица Золотого кольца: доля Ярославля увеличилась на 40% по сравнению с прошлыми майскими", - сообщили в OneTwoTrip.
Аналитики также выяснили, что на четверть больше путешественников на эти майские посетили Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. "А вот спрос на поездки в Екатеринбург и Казань снизился на 22% и 13% соответственно", - подчеркнули в сервисе, добавив, что средняя стоимость номера в гостиницах, которые бронируют путешественники, на праздничных выходных составила 8 500 рублей в сутки, что на 13% больше относительно начала мая 2024 года.
Из зарубежных направлений больше всего путешественников в начале мая отправились в Стамбул: на турецкий мегаполис приходится 7,8% бронирований, говорится в исследовании. Следом идут Дубай и Минск, где отдыхают 5,9% и 4,6% туристов соответственно. В сравнении с прошлогодними праздниками Стамбул и Минск стали менее востребованы (на 20% и 17%), а вот интерес к отдыху в Дубае вырос на 25%, следует из сообщения.
"Кроме того, "в топе" оказались Ереван (доля — 3,2%), Тбилиси (2,9%), Париж (2,1%), Ташкент (1,9%), Рим (1,7%), Токио (1,6%) и Шанхай (1,5%). Почти на четверть больше россиян в начале мая отправились в Шанхай, ещё на 18% увеличились доли Ташкента и Еревана, а вот в столице Италии забронировали в этот раз на 10% меньше отелей", - сообщили в сервисе, уточнив, что в зарубежных городах номер в отелях, которые выбирают российские туристы, стоил им в среднем 18 000 рублей в сутки, что на 9% больше, чем в прошлом году.
Отдых в парке - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Большинство россиян одобряют длинные выходные в мае
8 мая, 05:09
 
ТуризмКазаньНижний НовгородРостов-на-ДонуПраздник Весны и ТрудаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала