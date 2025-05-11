Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники
Исследование OneTwoTrip: большинство россиян в майские каникулы отдыхают в РФ
Прохожий у храма Ильи Пророка в Ярославле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Большинство туристов в эти майские каникулы путешествовало внутри России, в частности, зафиксирован всплеск популярности Ярославля, при этом треть отдыхающих предпочла заграницу, где вырос интерес к Дубаю, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В сервисе проанализировали бронирования клиентов на период майских праздников (с 1 по 11 мая) и сравнили с аналогичным периодом прошлого года. "Выяснилось, что треть туристов отправилась в другие страны, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако большинство всё равно отдыхают в России", - рассказали аналитики.
"Кроме столиц, которые заняли первые две строчки с долями 16,4% и 15% соответственно, в список востребованных направлений вошли Сочи (на него приходится 8,9% заказов), Казань (3,3%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,4%), Ростов-на-Дону (2%), Краснодар (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Ярославль (1,4%). Интересно, что гораздо более популярным в этом году стала столица Золотого кольца: доля Ярославля увеличилась на 40% по сравнению с прошлыми майскими", - сообщили в OneTwoTrip.
Аналитики также выяснили, что на четверть больше путешественников на эти майские посетили Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. "А вот спрос на поездки в Екатеринбург и Казань снизился на 22% и 13% соответственно", - подчеркнули в сервисе, добавив, что средняя стоимость номера в гостиницах, которые бронируют путешественники, на праздничных выходных составила 8 500 рублей в сутки, что на 13% больше относительно начала мая 2024 года.
Из зарубежных направлений больше всего путешественников в начале мая отправились в Стамбул: на турецкий мегаполис приходится 7,8% бронирований, говорится в исследовании. Следом идут Дубай и Минск, где отдыхают 5,9% и 4,6% туристов соответственно. В сравнении с прошлогодними праздниками Стамбул и Минск стали менее востребованы (на 20% и 17%), а вот интерес к отдыху в Дубае вырос на 25%, следует из сообщения.
"Кроме того, "в топе" оказались Ереван (доля — 3,2%), Тбилиси (2,9%), Париж (2,1%), Ташкент (1,9%), Рим (1,7%), Токио (1,6%) и Шанхай (1,5%). Почти на четверть больше россиян в начале мая отправились в Шанхай, ещё на 18% увеличились доли Ташкента и Еревана, а вот в столице Италии забронировали в этот раз на 10% меньше отелей", - сообщили в сервисе, уточнив, что в зарубежных городах номер в отелях, которые выбирают российские туристы, стоил им в среднем 18 000 рублей в сутки, что на 9% больше, чем в прошлом году.