https://ria.ru/20250511/prazdniki-2016307143.html

Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники

Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники - РИА Новости, 11.05.2025

Исследование показало, как россияне отдыхают в майские праздники

Большинство туристов в эти майские каникулы путешествовало внутри России, в частности, зафиксирован всплеск популярности Ярославля, при этом треть отдыхающих... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:41:00+03:00

2025-05-11T09:41:00+03:00

2025-05-11T14:47:00+03:00

туризм

казань

нижний новгород

ростов-на-дону

праздник весны и труда

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Большинство туристов в эти майские каникулы путешествовало внутри России, в частности, зафиксирован всплеск популярности Ярославля, при этом треть отдыхающих предпочла заграницу, где вырос интерес к Дубаю, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В сервисе проанализировали бронирования клиентов на период майских праздников (с 1 по 11 мая) и сравнили с аналогичным периодом прошлого года. "Выяснилось, что треть туристов отправилась в другие страны, что на 11% больше, чем в прошлом году. Однако большинство всё равно отдыхают в России", - рассказали аналитики. "Кроме столиц, которые заняли первые две строчки с долями 16,4% и 15% соответственно, в список востребованных направлений вошли Сочи (на него приходится 8,9% заказов), Казань (3,3%), Нижний Новгород (2,9%), Калининград (2,4%), Ростов-на-Дону (2%), Краснодар (1,9%), Екатеринбург (1,7%) и Ярославль (1,4%). Интересно, что гораздо более популярным в этом году стала столица Золотого кольца: доля Ярославля увеличилась на 40% по сравнению с прошлыми майскими", - сообщили в OneTwoTrip. Аналитики также выяснили, что на четверть больше путешественников на эти майские посетили Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. "А вот спрос на поездки в Екатеринбург и Казань снизился на 22% и 13% соответственно", - подчеркнули в сервисе, добавив, что средняя стоимость номера в гостиницах, которые бронируют путешественники, на праздничных выходных составила 8 500 рублей в сутки, что на 13% больше относительно начала мая 2024 года. Из зарубежных направлений больше всего путешественников в начале мая отправились в Стамбул: на турецкий мегаполис приходится 7,8% бронирований, говорится в исследовании. Следом идут Дубай и Минск, где отдыхают 5,9% и 4,6% туристов соответственно. В сравнении с прошлогодними праздниками Стамбул и Минск стали менее востребованы (на 20% и 17%), а вот интерес к отдыху в Дубае вырос на 25%, следует из сообщения. "Кроме того, "в топе" оказались Ереван (доля — 3,2%), Тбилиси (2,9%), Париж (2,1%), Ташкент (1,9%), Рим (1,7%), Токио (1,6%) и Шанхай (1,5%). Почти на четверть больше россиян в начале мая отправились в Шанхай, ещё на 18% увеличились доли Ташкента и Еревана, а вот в столице Италии забронировали в этот раз на 10% меньше отелей", - сообщили в сервисе, уточнив, что в зарубежных городах номер в отелях, которые выбирают российские туристы, стоил им в среднем 18 000 рублей в сутки, что на 9% больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20250501/rossijane-2014605809.html

https://ria.ru/20250508/vykhodnye-2015725002.html

казань

нижний новгород

ростов-на-дону

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казань, нижний новгород, ростов-на-дону, праздник весны и труда, общество