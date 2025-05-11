https://ria.ru/20250511/pozhar-2016320544.html

В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений

В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений - РИА Новости, 11.05.2025

В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений

Прокуратура выясняет причины возгорания дачных строений возле села Смоленка в Забайкалье, виновных привлекут к ответственности, сообщает надзорное ведомство... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:27:00+03:00

2025-05-11T11:27:00+03:00

2025-05-11T11:32:00+03:00

происшествия

забайкальский край

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МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура выясняет причины возгорания дачных строений возле села Смоленка в Забайкалье, виновных привлекут к ответственности, сообщает надзорное ведомство региона. "В ходе проверки прокуратура оценит исполнение уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, по взысканию с виновных суммы причиненного ущерба и затрат на тушение пожара", - говорится в сообщении.Дополняется, что представители прокуратуры развернут мобильную приемную для пострадавших на базе общеобразовательной школы Смоленки, жителям помогут с защитой их прав в суде. Полицейские после пожара возбудили уголовные дела по статьям "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение лесных насаждений". Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край