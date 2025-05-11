Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 11.05.2025 (обновлено: 11:32 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016320544.html
В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений
В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений - РИА Новости, 11.05.2025
В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений
Прокуратура выясняет причины возгорания дачных строений возле села Смоленка в Забайкалье, виновных привлекут к ответственности, сообщает надзорное ведомство... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:27:00+03:00
2025-05-11T11:32:00+03:00
происшествия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016320859_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_92d0c35acd75b37651d1392aaa3fb4f5.jpg
МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура выясняет причины возгорания дачных строений возле села Смоленка в Забайкалье, виновных привлекут к ответственности, сообщает надзорное ведомство региона. "В ходе проверки прокуратура оценит исполнение уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, по взысканию с виновных суммы причиненного ущерба и затрат на тушение пожара", - говорится в сообщении.Дополняется, что представители прокуратуры развернут мобильную приемную для пострадавших на базе общеобразовательной школы Смоленки, жителям помогут с защитой их прав в суде. Полицейские после пожара возбудили уголовные дела по статьям "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение лесных насаждений". Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016320859_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2b7cf0ea1b9f778728d76b67aac2b442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье выясняют причины возгорания дачных строений

Прокуратура выясняет причины пожара на дачах возле села Смоленка в Забайкалье

© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramПоследствия возгорания дачных строений в Забайкалье
Последствия возгорания дачных строений в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура выясняет причины возгорания дачных строений возле села Смоленка в Забайкалье, виновных привлекут к ответственности, сообщает надзорное ведомство региона.
"В ходе проверки прокуратура оценит исполнение уполномоченными органами и должностными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о предупреждении чрезвычайных ситуаций. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, по взысканию с виновных суммы причиненного ущерба и затрат на тушение пожара", - говорится в сообщении.
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramПоследствия возгорания дачных строений в Забайкалье
Последствия возгорания дачных строений в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Последствия возгорания дачных строений в Забайкалье
Дополняется, что представители прокуратуры развернут мобильную приемную для пострадавших на базе общеобразовательной школы Смоленки, жителям помогут с защитой их прав в суде. Полицейские после пожара возбудили уголовные дела по статьям "Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности" и "Уничтожение и повреждение лесных насаждений".
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге леса в Забайкалье
2 мая, 15:20
 
ПроисшествияЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала