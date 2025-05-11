https://ria.ru/20250511/pozhar-2016317593.html

В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара

В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара - РИА Новости, 11.05.2025

В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара

Прокуратура Забайкалья проводит проверку по факту лесного пожара, возникшего по вине подростка, сообщает в воскресенье надзорное ведомство региона. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:07:00+03:00

2025-05-11T11:07:00+03:00

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общество

забайкальский край

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МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура Забайкалья проводит проверку по факту лесного пожара, возникшего по вине подростка, сообщает в воскресенье надзорное ведомство региона. "В Забайкалье прокуратура организовала проверку по сообщениям дежурных служб и публикациям в средствах массовой информации о лесном пожаре, который действует с 9 мая недалеко от Александровского Завода после действий 16-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Дополняется, что по выявленным нарушениям виновных привлекут к ответственности и взыщут с них не только сумму причиненного ущерба, но и затраты на тушение пожара. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250511/pozhar-2016309031.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край