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В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара - РИА Новости, 11.05.2025
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11:07 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016317593.html
В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара
В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара - РИА Новости, 11.05.2025
В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара
Прокуратура Забайкалья проводит проверку по факту лесного пожара, возникшего по вине подростка, сообщает в воскресенье надзорное ведомство региона. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:07:00+03:00
2025-05-11T11:07:00+03:00
общество
забайкальский край
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МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура Забайкалья проводит проверку по факту лесного пожара, возникшего по вине подростка, сообщает в воскресенье надзорное ведомство региона. "В Забайкалье прокуратура организовала проверку по сообщениям дежурных служб и публикациям в средствах массовой информации о лесном пожаре, который действует с 9 мая недалеко от Александровского Завода после действий 16-летнего местного жителя", - говорится в сообщении. Дополняется, что по выявленным нарушениям виновных привлекут к ответственности и взыщут с них не только сумму причиненного ущерба, но и затраты на тушение пожара. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016309031.html
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общество, забайкальский край
Общество, Забайкальский край
В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара

Прокуратура Забайкалья проведет проверку после возникновения лесного пожара

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Прокуратура Забайкалья проводит проверку по факту лесного пожара, возникшего по вине подростка, сообщает в воскресенье надзорное ведомство региона.
«
"В Забайкалье прокуратура организовала проверку по сообщениям дежурных служб и публикациям в средствах массовой информации о лесном пожаре, который действует с 9 мая недалеко от Александровского Завода после действий 16-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
Дополняется, что по выявленным нарушениям виновных привлекут к ответственности и взыщут с них не только сумму причиненного ущерба, но и затраты на тушение пожара.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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