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В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы - РИА Новости, 11.05.2025
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы
Парашютисты-десантники из Приволжского и Абаканского авиаотделений отправятся тушить пожары в Забайкалье, сообщает забайкальское министерство природы. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:58:00+03:00
2025-05-11T08:58:00+03:00
2025-05-11T08:59:00+03:00
происшествия
алексей венглинский
забайкальский край
иркутская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
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МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Парашютисты-десантники из Приволжского и Абаканского авиаотделений отправятся тушить пожары в Забайкалье, сообщает забайкальское министерство природы. "Нам поступило обращение от Забайкальского края о привлечении дополнительных сил для тушения лесных пожаров. Мы приняли решение направить в регион еще сто парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиаотделений. В регион направлен федеральный резерв Авиалесоохраны в рамках выполнения мер экстренного реагирования", - цитирует минприроды Забайкалья заместителя главы Рослесхоза региона Алексея Венглинского. Помощь Забайкалью в стабилизации лесопожарной обстановки уже оказывают больше 800 парашютистов-десантников из Авиалесоохраны, а также региональных авиаотделений Коми, Югры, Бурятии, Якутии и Иркутской области, добавило министерство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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происшествия, алексей венглинский, забайкальский край, иркутская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Алексей Венглинский, Забайкальский край, Иркутская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы
К тушению пожаров в Забайкалье привлекли дополнительные силы из других регионов