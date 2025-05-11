Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 11.05.2025 (обновлено: 08:59 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016303940.html
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы - РИА Новости, 11.05.2025
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы
Парашютисты-десантники из Приволжского и Абаканского авиаотделений отправятся тушить пожары в Забайкалье, сообщает забайкальское министерство природы. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:58:00+03:00
2025-05-11T08:59:00+03:00
происшествия
алексей венглинский
забайкальский край
иркутская область
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Парашютисты-десантники из Приволжского и Абаканского авиаотделений отправятся тушить пожары в Забайкалье, сообщает забайкальское министерство природы. "Нам поступило обращение от Забайкальского края о привлечении дополнительных сил для тушения лесных пожаров. Мы приняли решение направить в регион еще сто парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиаотделений. В регион направлен федеральный резерв Авиалесоохраны в рамках выполнения мер экстренного реагирования", - цитирует минприроды Забайкалья заместителя главы Рослесхоза региона Алексея Венглинского. Помощь Забайкалью в стабилизации лесопожарной обстановки уже оказывают больше 800 парашютистов-десантников из Авиалесоохраны, а также региональных авиаотделений Коми, Югры, Бурятии, Якутии и Иркутской области, добавило министерство. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html
забайкальский край
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей венглинский, забайкальский край, иркутская область, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии
Происшествия, Алексей Венглинский, Забайкальский край, Иркутская область, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России
В Забайкалье к тушению пожаров привлекли дополнительные силы

К тушению пожаров в Забайкалье привлекли дополнительные силы из других регионов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 11 мая - РИА Новости. Парашютисты-десантники из Приволжского и Абаканского авиаотделений отправятся тушить пожары в Забайкалье, сообщает забайкальское министерство природы.
«
"Нам поступило обращение от Забайкальского края о привлечении дополнительных сил для тушения лесных пожаров. Мы приняли решение направить в регион еще сто парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиаотделений. В регион направлен федеральный резерв Авиалесоохраны в рамках выполнения мер экстренного реагирования", - цитирует минприроды Забайкалья заместителя главы Рослесхоза региона Алексея Венглинского.
Помощь Забайкалью в стабилизации лесопожарной обстановки уже оказывают больше 800 парашютистов-десантников из Авиалесоохраны, а также региональных авиаотделений Коми, Югры, Бурятии, Якутии и Иркутской области, добавило министерство.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара в Бурятии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка
10 мая, 15:02
 
ПроисшествияАлексей ВенглинскийЗабайкальский крайИркутская областьФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала