В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе
Пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии умер в ожоговом центре
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramПожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025
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ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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"Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью. У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — рассказали в ведомстве.
Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри произошел 7 мая. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже — в ожоговый центр республиканской больницы в Якутск. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих — как тяжелое.
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