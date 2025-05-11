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В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе - РИА Новости, 11.05.2025
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05:02 11.05.2025 (обновлено: 10:11 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pozhar-2016292419.html
В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе
В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе - РИА Новости, 11.05.2025
В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе
Умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:02:00+03:00
2025-05-11T10:11:00+03:00
нерюнгри
якутск
якутуголь
происшествия
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ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью. У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — рассказали в ведомстве.Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри произошел 7 мая. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже — в ожоговый центр республиканской больницы в Якутск. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих — как тяжелое.
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нерюнгри, якутск, якутуголь, происшествия
Нерюнгри, Якутск, Якутуголь, Происшествия
В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе

Пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии умер в ожоговом центре

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramПожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри. 7 мая 2025
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ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«
"Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью. У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — рассказали в ведомстве.
Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри произошел 7 мая. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже — в ожоговый центр республиканской больницы в Якутск. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих — как тяжелое.
Пожар на обогатительной фабрике в Нерюнгри - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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НерюнгриЯкутскЯкутугольПроисшествия
 
 
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