https://ria.ru/20250511/pozhar-2016292419.html

В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе

В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе - РИА Новости, 11.05.2025

В Якутии умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе

Умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:02:00+03:00

2025-05-11T05:02:00+03:00

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нерюнгри

якутск

якутуголь

происшествия

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ЯКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Умер мужчина, пострадавший при пожаре на угольном складе в Якутии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью. У остальных госпитализированных состояние остается прежним. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — рассказали в ведомстве.Пожар на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри произошел 7 мая. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу, позже — в ожоговый центр республиканской больницы в Якутск. Состояние двоих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще двоих — как тяжелое.

https://ria.ru/20250507/pozhar-2015473501.html

нерюнгри

якутск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нерюнгри, якутск, якутуголь, происшествия