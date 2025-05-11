Мексиканский дипломат оценил идею Путина возобновить переговоры с Украиной
Посол Рольдан: переговоры РФ и Украины в Турции станут шагом к устойчивому миру
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 мая - РИА Новости. Инициатива российского лидера Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле является огромным шагом к устойчивому миру, в котором США и ЕС откажутся от попытки принять Украину в НАТО и провоцировать подобные конфликты, заявил РИА Новости мексиканский дипломат и посол Эдуардо Рольдан.
"Инициатива по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, без предварительных условий является огромным шагом вперед на пути к прекращению войны, которая, по моему мнению, велась между Россией и НАТО на территории Украины. Я считаю, что это важный шаг вперед с дипломатической точки зрения, и полагаю, что он улучшит отношения между Россией и Соединенными Штатами", - сказал Рольдан.
В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции.
"Это первый шаг не только к прекращению огня, но и к перемирию, которое может привести к постоянному мирному договору, в котором ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты, как это было в эпоху демократов, не будут продолжать провоцировать подобные конфликты, и в котором будет принято то, что было согласовано в 1992 году с НАТО и Соединенных Штатов, а именно, что Украина никогда не станет частью НАТО", - добавил мексиканский дипломат.