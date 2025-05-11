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Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности - РИА Новости, 11.05.2025
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21:12 11.05.2025 (обновлено: 21:42 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pomosch-2016386415.html
Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности
Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности - РИА Новости, 11.05.2025
Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности
Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре."Что касается России — мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности, обучения нашей молодёжи технологиям, необходимым для противостояния в этой войне (борьбе с терроризмом - ред.). Это для нас наиболее важно", - заявил Траоре РИА Новости.Президент Буркина-Фасо также поблагодарил Россию, поскольку она является одной из немногих стран в мире, которая предоставила стране военную технику для борьбы против терроризма в Сахеле."Помимо России и Китая, больше никто нам не помогает. В других странах ситуация хуже - мы готовы платить, но нам отказывают в продаже. Россия же поняла, что мы ведем войну. Сама Россия сейчас проводит специальную военную операцию. Мы понимаем, что это непросто. Но даже в этих условиях они нашли возможность выделить технику Буркина-Фасо, и это крайне важно", - заявил Траоре."Как я уже говорил, Россия также помогает нам с обучением… Однако наша цель - развивать собственную военную промышленность при поддержке России. В области вооружений Россия обладает значительным технологическим превосходством в мире. Нам необходимо тесное сотрудничество, чтобы добиться успеха в нашей войне", - подытожил он.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250510/burkina-2016253640.html
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буркина-фасо, россия, москва, в мире, сахель
Буркина-Фасо, Россия, Москва, В мире, Сахель
Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности

Президент Траоре попросил у РФ помощи в развитии военной промышленности

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре.
"Что касается России — мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности, обучения нашей молодёжи технологиям, необходимым для противостояния в этой войне (борьбе с терроризмом - ред.). Это для нас наиболее важно", - заявил Траоре РИА Новости.
Президент России Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Буркина-Фасо планирует развивать отношения с Россией
10 мая, 20:17
Президент Буркина-Фасо также поблагодарил Россию, поскольку она является одной из немногих стран в мире, которая предоставила стране военную технику для борьбы против терроризма в Сахеле.
"Помимо России и Китая, больше никто нам не помогает. В других странах ситуация хуже - мы готовы платить, но нам отказывают в продаже. Россия же поняла, что мы ведем войну. Сама Россия сейчас проводит специальную военную операцию. Мы понимаем, что это непросто. Но даже в этих условиях они нашли возможность выделить технику Буркина-Фасо, и это крайне важно", - заявил Траоре.
"Как я уже говорил, Россия также помогает нам с обучением… Однако наша цель - развивать собственную военную промышленность при поддержке России. В области вооружений Россия обладает значительным технологическим превосходством в мире. Нам необходимо тесное сотрудничество, чтобы добиться успеха в нашей войне", - подытожил он.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
Президент России Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо
10 мая, 20:12
 
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