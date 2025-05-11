Буркина-Фасо просит у России помощи в развитии военной промышленности
Президент Траоре попросил у РФ помощи в развитии военной промышленности
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Буркина-Фасо просит у РФ помощи в развитии военной промышленности, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ибрагим Траоре.
"Что касается России — мы просим в первую очередь интеллектуальной поддержки. Помощи в развитии нашей военной промышленности, обучения нашей молодёжи технологиям, необходимым для противостояния в этой войне (борьбе с терроризмом - ред.). Это для нас наиболее важно", - заявил Траоре РИА Новости.
Буркина-Фасо планирует развивать отношения с Россией
10 мая, 20:17
Президент Буркина-Фасо также поблагодарил Россию, поскольку она является одной из немногих стран в мире, которая предоставила стране военную технику для борьбы против терроризма в Сахеле.
"Помимо России и Китая, больше никто нам не помогает. В других странах ситуация хуже - мы готовы платить, но нам отказывают в продаже. Россия же поняла, что мы ведем войну. Сама Россия сейчас проводит специальную военную операцию. Мы понимаем, что это непросто. Но даже в этих условиях они нашли возможность выделить технику Буркина-Фасо, и это крайне важно", - заявил Траоре.
"Как я уже говорил, Россия также помогает нам с обучением… Однако наша цель - развивать собственную военную промышленность при поддержке России. В области вооружений Россия обладает значительным технологическим превосходством в мире. Нам необходимо тесное сотрудничество, чтобы добиться успеха в нашей войне", - подытожил он.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.