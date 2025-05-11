https://ria.ru/20250511/polk-2016272834.html
В Боливии прошла акция "Бессмертный полк"
В Боливии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025
В Боливии прошла акция "Бессмертный полк"
Больше двухсот человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T00:39:00+03:00
2025-05-11T00:39:00+03:00
2025-05-11T00:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Больше двухсот человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко. "На акцию собралось больше 200 человек. Помимо соотечественников, российских дипломатов, в акции приняли участие представители МИД Боливии, администрации президента, мэрии Ла-Паса, различных общественных организаций и антифашистских движений", - отметил посол. По его словам, мероприятие прошло с большим воодушевлением, все вместе спели "День Победы" на русском и испанском языках. "Боливия с уважением и пониманием относится к усилиям России по сохранению исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и подвиге Советского Союза", - сказал Верченко.
https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html
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в мире, боливия, ла-пас (город), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Боливия, Ла-Пас (город), День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк"
В Боливии прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" в Боливии собрала более двухсот человек