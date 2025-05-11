https://ria.ru/20250511/polk-2016272834.html

В Боливии прошла акция "Бессмертный полк"

В Боливии прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 11.05.2025

В Боливии прошла акция "Бессмертный полк"

Больше двухсот человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T00:39:00+03:00

2025-05-11T00:39:00+03:00

2025-05-11T00:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

боливия

ла-пас (город)

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015582625_0:237:3110:1986_1920x0_80_0_0_7b6f05127faba02e4c7e0912d44e6a61.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Больше двухсот человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко. "На акцию собралось больше 200 человек. Помимо соотечественников, российских дипломатов, в акции приняли участие представители МИД Боливии, администрации президента, мэрии Ла-Паса, различных общественных организаций и антифашистских движений", - отметил посол. По его словам, мероприятие прошло с большим воодушевлением, все вместе спели "День Победы" на русском и испанском языках. "Боливия с уважением и пониманием относится к усилиям России по сохранению исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне и подвиге Советского Союза", - сказал Верченко.

https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html

https://ria.ru/20250509/polk-2015995492.html

боливия

ла-пас (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, боливия, ла-пас (город), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, бессмертный полк, акция "бессмертный полк"