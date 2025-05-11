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В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении мужчины у магазина - РИА Новости, 11.05.2025
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12:58 11.05.2025 (обновлено: 14:58 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pokhischenie-2016331818.html
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении мужчины у магазина
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении мужчины у магазина - РИА Новости, 11.05.2025
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении мужчины у магазина
Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:58:00+03:00
2025-05-11T14:58:00+03:00
происшествия
россия
назрановский район
назрань
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что 10 мая группа неустановленных лиц в количестве не менее шести человек около продуктового магазина по улице Орджоникидзе селения Яндаре Назрановского района с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя. Подозреваемые скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". На месте изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра и травматический пистолет. По факту похищения возбуждено уголовное дело. "В результате проведенной следователями и следователями-криминалистами работы в кратчайшие сроку получены исчерпывающие доказательства причастности одного из участников преступления… Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен для проведения следственных действий в Назрановский межрайонный следственный отдел", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "Также установлено местонахождение потерпевшего, он госпитализирован в медицинское учреждение города Назрани с различными телесными повреждениями", - добавили в ведомстве. Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.Как сообщило региональное МВД, похищенного мужчину избили и бросили в лесополосе на восточной окраине села Яндаре. "Со слов похищенного, никаких требований похитители ему не предъявляли", - заметили в министерстве.По данным МВД, подозреваемый - 25-летний житель селения Яндаре, он водворен в изолятор временного содержания.МВД обратилось с просьбой к гражданам оказать содействие в поиске остальных подозреваемых. "Обладающих информацией о местонахождении кого-либо из причастных к этому деянию лиц просят сообщить по следующим телефонам: + 7 (8734) 55-04-99; + 7 (8734) 55-01-54", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html
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происшествия, россия, назрановский район, назрань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Назрановский район, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении мужчины у магазина

В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении группой лиц местного жителя

© Фото : СУ СК России по Республике Ингушетия/TelegramРабота СК РФ на месте похищения жителя селения Яндаре Назрановского района Ингушетии
Работа СК РФ на месте похищения жителя селения Яндаре Назрановского района Ингушетии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Ингушетия/Telegram
Работа СК РФ на месте похищения жителя селения Яндаре Назрановского района Ингушетии
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НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что 10 мая группа неустановленных лиц в количестве не менее шести человек около продуктового магазина по улице Орджоникидзе селения Яндаре Назрановского района с применением оружия совершила похищение 28-летнего местного жителя. Подозреваемые скрылись с места происшествия "на автомобилях отечественного производства". На месте изъяты гильзы калибра 5,45 миллиметра и травматический пистолет. По факту похищения возбуждено уголовное дело.
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"В результате проведенной следователями и следователями-криминалистами работы в кратчайшие сроку получены исчерпывающие доказательства причастности одного из участников преступления… Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов и доставлен для проведения следственных действий в Назрановский межрайонный следственный отдел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время ему планируют предъявить обвинение, в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«
"Также установлено местонахождение потерпевшего, он госпитализирован в медицинское учреждение города Назрани с различными телесными повреждениями", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Республике Ингушетия.
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Как сообщило региональное МВД, похищенного мужчину избили и бросили в лесополосе на восточной окраине села Яндаре. "Со слов похищенного, никаких требований похитители ему не предъявляли", - заметили в министерстве.
По данным МВД, подозреваемый - 25-летний житель селения Яндаре, он водворен в изолятор временного содержания.
МВД обратилось с просьбой к гражданам оказать содействие в поиске остальных подозреваемых. "Обладающих информацией о местонахождении кого-либо из причастных к этому деянию лиц просят сообщить по следующим телефонам: + 7 (8734) 55-04-99; + 7 (8734) 55-01-54", - заявили в министерстве.
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