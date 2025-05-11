https://ria.ru/20250511/pogoda-2016305616.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 11.05.2025

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами осадки и температура воздуха до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:17:00+03:00

2025-05-11T09:17:00+03:00

2025-05-11T09:17:00+03:00

москва

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами осадки и температура воздуха до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 6 - плюс 9 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы", - рассказал синоптик. Он добавил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20250511/sinoptik-2016305463.html

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москва, евгений тишковец, общество