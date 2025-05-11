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Все затопленные участки в Приморье освободились от воды - РИА Новости, 11.05.2025
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05:16 11.05.2025 (обновлено: 09:01 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/podtoplenie-2016293259.html
Все затопленные участки в Приморье освободились от воды
Все затопленные участки в Приморье освободились от воды - РИА Новости, 11.05.2025
Все затопленные участки в Приморье освободились от воды
Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:16:00+03:00
2025-05-11T09:01:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС."Оставшиеся семь приусадебных участков в селе Новомихайловка Чугуевского округа и в селе Тихменево Лесозаводского округа освободились от воды. Затопленных приусадебных участков нет", — говорится в релизе.Отрезанным остается село Березовка в Чугуевском округе.В ведомстве добавили, что контролируют гидрологическую обстановку в регионе.В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало от сообщения несколько сел и затопило десятки участков.
https://ria.ru/20250503/primore-2014790193.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
Все затопленные участки в Приморье освободились от воды

МЧС: затопленные после ливней участки в Приморье освободились от воды

© Фото : Министерство ГОЧС Приморья/TelegramПожарные спасли трех человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье
Пожарные спасли трех человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Министерство ГОЧС Приморья/Telegram
Пожарные спасли трех человек, взобравшихся на крышу затопленного автомобиля, который сносило мощным течением после ливней в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС.
"Оставшиеся семь приусадебных участков в селе Новомихайловка Чугуевского округа и в селе Тихменево Лесозаводского округа освободились от воды. Затопленных приусадебных участков нет", — говорится в релизе.
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Источник: жительница Приморья погибла, пытаясь перейти реку после ливней
3 мая, 16:30
Отрезанным остается село Березовка в Чугуевском округе.
В ведомстве добавили, что контролируют гидрологическую обстановку в регионе.
В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало от сообщения несколько сел и затопило десятки участков.
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10 мая, 09:18
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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