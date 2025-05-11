https://ria.ru/20250511/podtoplenie-2016293259.html

Все затопленные участки в Приморье освободились от воды

Все затопленные участки в Приморье освободились от воды - РИА Новости, 11.05.2025

Все затопленные участки в Приморье освободились от воды

Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:16:00+03:00

2025-05-11T05:16:00+03:00

2025-05-11T09:01:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Все участки в районах Приморского края, затопленные после разгула стихии, освободились от воды, сообщил региональный главк МЧС."Оставшиеся семь приусадебных участков в селе Новомихайловка Чугуевского округа и в селе Тихменево Лесозаводского округа освободились от воды. Затопленных приусадебных участков нет", — говорится в релизе.Отрезанным остается село Березовка в Чугуевском округе.В ведомстве добавили, что контролируют гидрологическую обстановку в регионе.В начале мая в Приморье прошли сильные ливни, паводком отрезало от сообщения несколько сел и затопило десятки участков.

https://ria.ru/20250503/primore-2014790193.html

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россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край