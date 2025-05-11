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В Госдуме рассказали об антироссийской кампании, развернутой НАТО к 9 мая - РИА Новости, 11.05.2025
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09:03 11.05.2025 (обновлено: 09:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/piskarev-2016304447.html
В Госдуме рассказали об антироссийской кампании, развернутой НАТО к 9 мая
В Госдуме рассказали об антироссийской кампании, развернутой НАТО к 9 мая - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме рассказали об антироссийской кампании, развернутой НАТО к 9 мая
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:03:00+03:00
2025-05-11T09:21:00+03:00
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василий пискарев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, в том числе с использованием иноагентов, была развернута массированная антироссийская кампания, заявил председатель комиссии Василий Пискарев. "Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО - с использованием в том числе иноагентов - была развернута массированная антироссийская кампания. Зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы, запрета на исполнение советских песен и маршей военных лет, ношение советской военной формы и атрибутики, демонстрацию Знамени Победы и других флагов и знамен СССР", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии. По словам депутата, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко и достойно отметила 80-летие Великой Победы. "Но для кого-то день 9 мая был и остаётся днём траура и поражения. 80 лет назад советский солдат, тогда казалось, навсегда разрушил планы нацистов уничтожить нашу страну и установить гитлеровский "новый порядок" в Европе и по всему миру. Сегодня наш солдат вновь рушит планы врагов России нанести нам стратегическое поражение c помощью потомков недобитых нацистов, жаждущих реванша, предателей и перебежчиков", - подчеркнул Пискарев. Парламентарий добавил, что комиссия фиксирует, что из года в год одни и те же западные страны, "находящиеся в авангарде русофобии" - Великобритания, Германия, Франция, страны Прибалтики - финансируют и используют иноагентов. "Данная связка проявила себя и в этом году. В частности, иноагенты призывали к ракетным ударам по территории России, проводили 9 мая акции по сбору средств для ВСУ. Продолжались и попытки идеологической обработки российских детей в духе искажения истории Великой Отечественной войны, принижения роли нашего народа в победе над нацизмом, неприятия праздничных мероприятий, в которых участвуют школьники и студенты, как "пропагандистских" и "навязанных"", - рассказал Пискарев. Депутат заключил, что зафиксированные факты антироссийской деятельности комиссия будет учитывать в ходе дальнейшей корректировки законодательства, регламентирующего деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием.
https://ria.ru/20250511/nato-2016295381.html
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россия, европа, великобритания, василий пискарев, госдума рф, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Европа, Великобритания, Василий Пискарев, Госдума РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В Госдуме рассказали об антироссийской кампании, развернутой НАТО к 9 мая

Глава комиссии ГД Пискарев: НАТО развернула антироссийскую кампанию к 9 мая

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО, в том числе с использованием иноагентов, была развернута массированная антироссийская кампания, заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России констатирует, что в преддверии Дня Победы странами НАТО - с использованием в том числе иноагентов - была развернута массированная антироссийская кампания. Зафиксированы также факты осквернения воинских захоронений и мемориалов на территории 15 стран Европы, запрета на исполнение советских песен и маршей военных лет, ношение советской военной формы и атрибутики, демонстрацию Знамени Победы и других флагов и знамен СССР", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
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По словам депутата, несмотря на угрозы, Россия по традиции широко и достойно отметила 80-летие Великой Победы.
"Но для кого-то день 9 мая был и остаётся днём траура и поражения. 80 лет назад советский солдат, тогда казалось, навсегда разрушил планы нацистов уничтожить нашу страну и установить гитлеровский "новый порядок" в Европе и по всему миру. Сегодня наш солдат вновь рушит планы врагов России нанести нам стратегическое поражение c помощью потомков недобитых нацистов, жаждущих реванша, предателей и перебежчиков", - подчеркнул Пискарев.
Парламентарий добавил, что комиссия фиксирует, что из года в год одни и те же западные страны, "находящиеся в авангарде русофобии" - Великобритания, Германия, Франция, страны Прибалтики - финансируют и используют иноагентов.
"Данная связка проявила себя и в этом году. В частности, иноагенты призывали к ракетным ударам по территории России, проводили 9 мая акции по сбору средств для ВСУ. Продолжались и попытки идеологической обработки российских детей в духе искажения истории Великой Отечественной войны, принижения роли нашего народа в победе над нацизмом, неприятия праздничных мероприятий, в которых участвуют школьники и студенты, как "пропагандистских" и "навязанных"", - рассказал Пискарев.
Депутат заключил, что зафиксированные факты антироссийской деятельности комиссия будет учитывать в ходе дальнейшей корректировки законодательства, регламентирующего деятельность лиц, находящихся под иностранным влиянием.
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