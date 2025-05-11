Рейтинг@Mail.ru
Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 11.05.2025 (обновлено: 18:57 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peskov-2016368250.html
Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков
Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025
Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков
Украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:48:00+03:00
2025-05-11T18:57:00+03:00
политика
дмитрий песков
россия
владимир путин
украина
стамбул
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC."Процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины", — пояснил он.Другие заявления представителя Кремля:Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий песков, россия, владимир путин, украина, стамбул, владимир зеленский
Политика, Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский

Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC.
"Процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины", — пояснил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Другие заявления представителя Кремля:
  • Владимир Путин делает все возможное для урегулирования украинского вопроса мирным путем:
«
Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Представитель Кремля
  • киевские власти пытались избежать мирных переговоров, тогда как российское руководство выражало готовность к ним;
  • президент США Дональд Трамп имеет огромное влияние на Украину, в Москве ждали, что он приблизит киевский режим к идее о диалоге;
  • Россия не согласна с инициативой размещения европейских "миротворцев" на Украине.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Вчера, 12:15

Предложение о прямых переговорах

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
ПолитикаДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинУкраинаСтамбулВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала