https://ria.ru/20250511/peskov-2016368250.html

Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков

Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025

Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков

Украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:48:00+03:00

2025-05-11T17:48:00+03:00

2025-05-11T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC."Процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины", — пояснил он.Другие заявления представителя Кремля:Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, дмитрий песков, россия, владимир путин, украина, стамбул, владимир зеленский