Урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой, заявил Песков
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC.
"Процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины", — пояснил он.
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Другие заявления представителя Кремля:
- Владимир Путин делает все возможное для урегулирования украинского вопроса мирным путем:
«
Но когда у нас на руках нет дипломатических путей, мы должны продолжать военную операцию.
- киевские власти пытались избежать мирных переговоров, тогда как российское руководство выражало готовность к ним;
- президент США Дональд Трамп имеет огромное влияние на Украину, в Москве ждали, что он приблизит киевский режим к идее о диалоге;
- Россия не согласна с инициативой размещения европейских "миротворцев" на Украине.
Предложение о прямых переговорах
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.