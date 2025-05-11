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Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой
Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой - РИА Новости, 11.05.2025
Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой
Украинское урегулирование сложнее, чем подпись под одной бумагой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:36:00+03:00
2025-05-11T17:36:00+03:00
2025-05-11T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украинское урегулирование сложнее, чем подпись под одной бумагой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков отметил, что "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".
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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой
Песков: урегулирование на Украине сложнее подписи под одной бумагой