https://ria.ru/20250511/peskov-2016366934.html

Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой

Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой - РИА Новости, 11.05.2025

Песков: украинское урегулирование сложнее подписи под одной бумагой

Украинское урегулирование сложнее, чем подпись под одной бумагой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:36:00+03:00

2025-05-11T17:36:00+03:00

2025-05-11T17:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Украинское урегулирование сложнее, чем подпись под одной бумагой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков отметил, что "процесс достижения урегулирования полон мелких деталей, каждая из которых жизненно важна для будущего России и Украины".

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016367582.html

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2025

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россия, украина, дмитрий песков, владимир путин