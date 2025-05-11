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Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков
Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:34:00+03:00
2025-05-11T14:34:00+03:00
2025-05-11T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно на Западе, пусть ищут в нем послания для себя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал материал газеты Bild, которая сравнила главу России с Александром III, портрет которого висел в кадре документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". "Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними - выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Документальный фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальным фильмом за последние 5 лет.
https://ria.ru/20250511/film-2016340803.html
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владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, В мире
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков
Песков: Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания для себя