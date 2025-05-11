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Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peskov-2016343707.html
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков
Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:34:00+03:00
2025-05-11T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
россия
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно на Западе, пусть ищут в нем послания для себя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал материал газеты Bild, которая сравнила главу России с Александром III, портрет которого висел в кадре документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". "Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними - выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Документальный фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальным фильмом за последние 5 лет.
https://ria.ru/20250511/film-2016340803.html
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владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия, В мире
Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков

Песков: Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания для себя

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно на Западе, пусть ищут в нем послания для себя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал материал газеты Bild, которая сравнила главу России с Александром III, портрет которого висел в кадре документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Корреспондент телеканала Россия 1 Павел Зарубин и Владимир Путин во время интервью - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Фильм о Путине стал самой рейтинговой документальной картиной за пять лет
Вчера, 14:10
"Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними - выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Документальный фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальным фильмом за последние 5 лет.
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"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России
Вчера, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссияВ мире
 
 
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