https://ria.ru/20250511/peskov-2016343707.html

Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков

Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2025

Запад выискивает в документальном фильме о Путине послания, заявил Песков

Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:34:00+03:00

2025-05-11T14:34:00+03:00

2025-05-11T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Документальный фильм про президента РФ Владимира Путина, приуроченный к 25-летию его первой инаугурации, будут смотреть и пересматривать, а те, кому это нужно на Западе, пусть ищут в нем послания для себя, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал материал газеты Bild, которая сравнила главу России с Александром III, портрет которого висел в кадре документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". "Блестящий фильм, который будут смотреть и пересматривать. А дело Bild и иже с ними - выискивать в этих фильмах послания для себя. Пусть выискивают", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Документальный фильм Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" стал самым рейтинговым документальным фильмом за последние 5 лет.

https://ria.ru/20250511/film-2016340803.html

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владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин, россия, в мире