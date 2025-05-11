https://ria.ru/20250511/peskov-2016327834.html

Песков прокомментировал заявления Зеленского накануне Дня Победы

Песков прокомментировал заявления Зеленского накануне Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Песков прокомментировал заявления Зеленского накануне Дня Победы

Заявления Владимира Зеленского накануне торжеств по случаю Дня победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей в Москве были на грани безумия, заявил... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T12:29:00+03:00

2025-05-11T12:29:00+03:00

2025-05-11T12:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского накануне торжеств по случаю Дня победы о гарантиях безопасности для зарубежных гостей в Москве были на грани безумия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он напомнил, что Зеленский накануне торжественных мероприятий в честь Дня Победы заявил, что он якобы "не может гарантировать безопасность 9 мая для гостей", кроме того, Зеленский отмечал, что "русские сами устроят провокацию"."Заявление, действительно, такое, на грани безумия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Киев "подкрепил эту грань безумия роем беспилотников". Комментарий был записан в ночь с 9 на 10 мая.Зеленский 3 мая отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.

https://ria.ru/20250511/peskov-2016327083.html

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