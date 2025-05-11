https://ria.ru/20250511/peskov-2016284364.html

Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле

Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле

Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:28:00+03:00

2025-05-11T02:28:00+03:00

2025-05-11T02:28:00+03:00

стамбул

украина

россия

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На соответствующем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне пройдут переговоры с Стамбуле.

https://ria.ru/20250511/putin-2016284024.html

стамбул

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стамбул, украина, россия, дмитрий песков, политика