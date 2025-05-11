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Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле
Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле
Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:28:00+03:00
2025-05-11T02:28:00+03:00
2025-05-11T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Возможные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая пройдут на соответствующем уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "На соответствующем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на каком уровне пройдут переговоры с Стамбуле.
https://ria.ru/20250511/putin-2016284024.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, украина, россия, дмитрий песков, политика
Стамбул, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал о возможном уровне переговоров с Украиной в Стамбуле
Песков: переговоры с Украиной в Стамбуле пройдут на соответствующем уровне