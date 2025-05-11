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Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы
Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:18:00+03:00
2025-05-11T02:18:00+03:00
2025-05-11T03:27:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.Как сообщил Путин в ночь на воскресенье, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня прекращения огня предпринял пять попыток нападения на границу России, их отбили.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html
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РИА Новости
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Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы
Завершилось объявленное РФ перемирие в честь 80-летия Победы