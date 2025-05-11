Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:18 11.05.2025 (обновлено: 03:27 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peskov-2016282891.html
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы
Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:18:00+03:00
2025-05-11T03:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
россия
украина
стамбул
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.Как сообщил Путин в ночь на воскресенье, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня прекращения огня предпринял пять попыток нападения на границу России, их отбили.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
день победы, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы

Завершилось объявленное РФ перемирие в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Конечно", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
Как сообщил Путин в ночь на воскресенье, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня прекращения огня предпринял пять попыток нападения на границу России, их отбили.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин рассказал о потерях ВСУ при нарушении перемирия
01:54
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала