https://ria.ru/20250511/peskov-2016282891.html

Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы

Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы - РИА Новости, 11.05.2025

Песков подтвердил завершение перемирия на дни 80-летия Победы

Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:18:00+03:00

2025-05-11T02:18:00+03:00

2025-05-11T03:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Перемирие на дни 80-летия Победы, предложенное президентом России Владимиром Путиным, завершено, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Конечно", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Прекращение огня действовало с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.Как сообщил Путин в ночь на воскресенье, Киев вообще не откликался на эту инициативу и за три дня прекращения огня предпринял пять попыток нападения на границу России, их отбили.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278741.html

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украина

стамбул

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Дарья Буймова

день победы, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, в мире