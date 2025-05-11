https://ria.ru/20250511/peskov-2016282474.html

Песков заявил, что Киев не прекращал огонь

Песков заявил, что Киев не прекращал огонь - РИА Новости, 11.05.2025

Песков заявил, что Киев не прекращал огонь

Россия не видела реального прекращения огня со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:16:00+03:00

2025-05-11T02:16:00+03:00

2025-05-11T02:30:00+03:00

киев

россия

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия не видела реального прекращения огня со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле, мы не видели реального прекращения огня", - сказал Песков журналистам.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, как много раз Киев нарушал режим прекращения огня.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин