https://ria.ru/20250511/peskov-2016282474.html
Песков заявил, что Киев не прекращал огонь
Песков заявил, что Киев не прекращал огонь - РИА Новости, 11.05.2025
Песков заявил, что Киев не прекращал огонь
Россия не видела реального прекращения огня со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:16:00+03:00
2025-05-11T02:16:00+03:00
2025-05-11T02:30:00+03:00
киев
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия не видела реального прекращения огня со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле, мы не видели реального прекращения огня", - сказал Песков журналистам.Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, как много раз Киев нарушал режим прекращения огня.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин
Киев, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков заявил, что Киев не прекращал огонь
Песков: Россия не видела реального прекращения огня со стороны Киева