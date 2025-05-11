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В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами" - РИА Новости, 11.05.2025

В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

Поднявшаяся река Кама затопила площадку, на который установлен арт-объект "Счастье не за горами" на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T22:22:00+03:00

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ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. Поднявшаяся река Кама затопила площадку, на который установлен арт-объект "Счастье не за горами" на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости. Сам объект пока не в воде. Она стала подступать к популярным среди жителей и гостей города красным буквам, установленным на парапете на набережной возле Речного вокзала, после 5 мая. До этого в Перми прошел самый сильный за последние 15 лет снегопад и наблюдались продолжительные дожди. "Счастье не за горами" появилось в Перми в 2009 году. Его создал художник Борис Матросов. Арт-объект стал одной из визитных карточек города. В 2021 году буквы подверглись реконструкции, их изготавливали из металла.

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