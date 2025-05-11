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В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами" - РИА Новости, 11.05.2025
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22:22 11.05.2025
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В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"
В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами" - РИА Новости, 11.05.2025
В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"
Поднявшаяся река Кама затопила площадку, на который установлен арт-объект "Счастье не за горами" на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2025
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ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. Поднявшаяся река Кама затопила площадку, на который установлен арт-объект "Счастье не за горами" на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости. Сам объект пока не в воде. Она стала подступать к популярным среди жителей и гостей города красным буквам, установленным на парапете на набережной возле Речного вокзала, после 5 мая. До этого в Перми прошел самый сильный за последние 15 лет снегопад и наблюдались продолжительные дожди. "Счастье не за горами" появилось в Перми в 2009 году. Его создал художник Борис Матросов. Арт-объект стал одной из визитных карточек города. В 2021 году буквы подверглись реконструкции, их изготавливали из металла.
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пермь, россия, наводнения, паводки в россии — 2025, паводки в россии, весенние паводки, паводки
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В Перми затопило площадку с арт-объектом "Счастье не за горами"

Поднявшаяся Кама затопила площадку с арт-объектом "Счастье не за горами" в Перми

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАрт-объект "Счастье не за горами" в Перми
Арт-объект Счастье не за горами в Перми - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Арт-объект "Счастье не за горами" в Перми. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. Поднявшаяся река Кама затопила площадку, на который установлен арт-объект "Счастье не за горами" на набережной в Перми, передает корреспондент РИА Новости.
Сам объект пока не в воде. Она стала подступать к популярным среди жителей и гостей города красным буквам, установленным на парапете на набережной возле Речного вокзала, после 5 мая. До этого в Перми прошел самый сильный за последние 15 лет снегопад и наблюдались продолжительные дожди.
"Счастье не за горами" появилось в Перми в 2009 году. Его создал художник Борис Матросов. Арт-объект стал одной из визитных карточек города. В 2021 году буквы подверглись реконструкции, их изготавливали из металла.
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