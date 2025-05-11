Россиян оповестили о новом ограничении при переводе денег
Россияне смогут переводить не более 100 тыс руб при упрощенной идентификации
© Depositphotos.com / leungchopanИнтернет-банкинг
© Depositphotos.com / leungchopan
Интернет-банкинг. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. С 30 мая россияне смогут переводить при упрощенной идентификации без открытия банковского счета не более 100 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Специалист отметила, что ранее максимальный предел перевода при упрощенной идентификации без открытия счета не был нигде зафиксирован, что не соответствовало международным стандартам по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь пробел будет восполнен.
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"С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. С упрощенной идентификацией можно будет переводить не более 100 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств", — рассказала эксперт.
При упрощенной идентификация личности клиент передает свои паспортные данные и ФИО. Если перевод будет на сумму выше 100 тысяч рублей, потребуется полная идентификация личности.
"Сейчас регуляторы на уровне законодательства РФ борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов", — указала Ермилова.
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