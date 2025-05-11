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В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peremirie-2016285190.html
В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева
В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева - РИА Новости, 11.05.2025
В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева
Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:33:00+03:00
2025-05-11T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
москва
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные гости столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия - атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины", - сказал Песков журналистам. Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278338.html
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киев, москва, россия, дмитрий песков, политика
Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева

Песков: жители Москвы были свидетелями нарушений перемирия со стороны Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные гости столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия - атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины", - сказал Песков журналистам.
Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКиевМоскваРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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