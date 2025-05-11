https://ria.ru/20250511/peremirie-2016285190.html

В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева

В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева - РИА Новости, 11.05.2025

В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева

Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:33:00+03:00

2025-05-11T02:33:00+03:00

2025-05-11T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные гости столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия - атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины", - сказал Песков журналистам. Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, москва, россия, дмитрий песков, политика