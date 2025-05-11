В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева
Песков: жители Москвы были свидетелями нарушений перемирия со стороны Киева
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" в Музее Победы на Поклонной горе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свидетелями несоблюдения режима перемирия со стороны Киева, которые в том числе привели к нарушениям работы аэропортов Москвы, были москвичи и многочисленные гости столицы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Множество москвичей, множество гостей нашего города были свидетелями нарушений режима перемирия - атак беспилотников, закрытых аэропортов, угроз воздушному сообщению... Не было реального прекращения огня со стороны Украины", - сказал Песков журналистам.
Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая.