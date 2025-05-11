https://ria.ru/20250511/peregovory-2016364480.html

В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США

В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025

В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США

Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:14:00+03:00

2025-05-11T17:14:00+03:00

2025-05-11T17:19:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана."Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.

https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город)