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В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025
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17:14 11.05.2025 (обновлено: 17:19 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016364480.html
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США
Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. РИА Новости, 11.05.2025
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана."Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США

Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном пройдет в ближайшее время

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПлощадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране
Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана.
"Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.
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