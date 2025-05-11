https://ria.ru/20250511/peregovory-2016364480.html
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США - РИА Новости, 11.05.2025
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США
Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:14:00+03:00
2025-05-11T17:14:00+03:00
2025-05-11T17:19:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной программе состоится в ближайшее время, сообщает государственное телевидение Ирана."Сторонами было согласовано, что следующий раунд переговоров пройдет в ближайшее время после координации между двумя странами при сотрудничестве координатора из Омана", - передает госТВ.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
В Иране анонсировали пятый раунд переговоров с США
Пятый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном пройдет в ближайшее время