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Глава МИД Ирана прибыл в Маскат для участия в переговорах с США - РИА Новости, 11.05.2025
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13:01 11.05.2025 (обновлено: 16:40 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016332053.html
Глава МИД Ирана прибыл в Маскат для участия в переговорах с США
Глава МИД Ирана прибыл в Маскат для участия в переговорах с США - РИА Новости, 11.05.2025
Глава МИД Ирана прибыл в Маскат для участия в переговорах с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США, следует из Telegram-канала министра. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:01:00+03:00
2025-05-11T16:40:00+03:00
в мире
иран
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аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США, следует из Telegram-канала министра. "Министр иностранных дел Аракчи и его делегация прибыли в Маскат, где их встретили представители МИД Омана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы иранского МИД. Четвертый раунд отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
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в мире, иран, сша, маскат (город), аббас аракчи, али хаменеи, оон, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Маскат (город), Аббас Аракчи, Али Хаменеи, ООН, Обострение отношений США и Ирана
Глава МИД Ирана прибыл в Маскат для участия в переговорах с США

Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Маскат для участия в 4 раунде переговоров с США

© AP PhotoГлава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США. 11 мая 2025
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США. 11 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США. 11 мая 2025
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США, следует из Telegram-канала министра.
"Министр иностранных дел Аракчи и его делегация прибыли в Маскат, где их встретили представители МИД Омана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы иранского МИД.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
Вчера, 10:50
Четвертый раунд отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14
 
В миреИранСШАМаскат (город)Аббас АракчиАли ХаменеиООНОбострение отношений США и Ирана
 
 
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