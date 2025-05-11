Глава МИД Ирана прибыл в Маскат для участия в переговорах с США
Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Маскат для участия в 4 раунде переговоров с США
© AP PhotoГлава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США. 11 мая 2025
© AP Photo
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США. 11 мая 2025
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ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Маскат для участия в четвертом раунде переговоров с США, следует из Telegram-канала министра.
Четвертый раунд отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
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