https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html

Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США

Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США - РИА Новости, 11.05.2025

Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США

Противоречивые позиции США являются одной из серьезных проблем на переговорах с Ираном по ядерной проблематике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.05.2025

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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Противоречивые позиции США являются одной из серьезных проблем на переговорах с Ираном по ядерной проблематике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Позиции США на переговорах противоречивы, это является одной из серьезных проблем переговоров", - приводит слова Аракчи агентство Mehr. Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая. Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации. К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html

https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, маджид тахт-раванчи, оон