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Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США - РИА Новости, 11.05.2025
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10:50 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016315136.html
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США - РИА Новости, 11.05.2025
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США
Противоречивые позиции США являются одной из серьезных проблем на переговорах с Ираном по ядерной проблематике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:50:00+03:00
2025-05-11T10:50:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Противоречивые позиции США являются одной из серьезных проблем на переговорах с Ираном по ядерной проблематике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Позиции США на переговорах противоречивы, это является одной из серьезных проблем переговоров", - приводит слова Аракчи агентство Mehr. Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая. Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации. К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог. Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, стив уиткофф, маджид тахт-раванчи, оон
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Маджид Тахт-Раванчи, ООН
Глава МИД Ирана рассказал о серьезной проблеме на переговорах с США

Аракчи назвал противоречивые позиции США одной из проблем на переговорах

© AP Photo / Vahid SalemiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Противоречивые позиции США являются одной из серьезных проблем на переговорах с Ираном по ядерной проблематике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«
"Позиции США на переговорах противоречивы, это является одной из серьезных проблем переговоров", - приводит слова Аракчи агентство Mehr.
Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая.
Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14
К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс
7 мая, 17:06
 
В миреИранСШАОманАббас АракчиСтив УиткоффМаджид Тахт-РаванчиООН
 
 
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