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В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана - РИА Новости, 11.05.2025
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10:20 11.05.2025 (обновлено: 10:38 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016310690.html
В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана
В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана - РИА Новости, 11.05.2025
В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана
Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:20:00+03:00
2025-05-11T10:38:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
маджид тахт-раванчи
оон
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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже направился в столицу Омана, передает официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Этот раунд переговоров начнется сегодня в Маскате около 12 часов", - говорится в сообщении агентства Tasnim.По его словам, иранская переговорная группа уже прибыла в Оман, глава МИД исламской республики также направился к месту проведения переговоров.Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая.Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html
https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html
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иран
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тегеран (город)
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, маджид тахт-раванчи, оон, оман, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Маджид Тахт-Раванчи, ООН, Оман, Обострение отношений США и Ирана
В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана

Tasnim: 4 раунд непрямых переговоров США и ИРИ начнется в Маскате около полудня

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на город Маскат в Омане
Вид на город Маскат в Омане - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на город Маскат в Омане. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже направился в столицу Омана, передает официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Этот раунд переговоров начнется сегодня в Маскате около 12 часов", - говорится в сообщении агентства Tasnim.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уиткофф заявил о претензиях США к Ирану
9 мая, 20:14
По его словам, иранская переговорная группа уже прибыла в Оман, глава МИД исламской республики также направился к месту проведения переговоров.
Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая.
Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.
К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской.
Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в рамках дискуссии в Вашингтоне, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
США допускают развитие мирного атома в Иране, заявил Вэнс
7 мая, 17:06
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.
Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
США не поднимали вопрос о вывозе урана из Ирана, пишет Tasnim
26 апреля, 21:02
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСтив УиткоффМаджид Тахт-РаванчиООНОманОбострение отношений США и Ирана
 
 
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