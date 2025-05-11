https://ria.ru/20250511/peregovory-2016310690.html

В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана

В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана - РИА Новости, 11.05.2025

В столице Омана пройдет четвертый раунд непрямых переговоров США и Ирана

Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:20:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 11 мая - РИА Новости. Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике начнется в Маскате около полудня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже направился в столицу Омана, передает официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."Этот раунд переговоров начнется сегодня в Маскате около 12 часов", - говорится в сообщении агентства Tasnim.По его словам, иранская переговорная группа уже прибыла в Оман, глава МИД исламской республики также направился к месту проведения переговоров.Днем ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 4-й раунд переговоров Ирана с США по ядерной тематике пройдет 11 мая.Этот раунд переговоров, который, как отмечали СМИ, пройдет в Омане, отметит месяц с начала диалога сторон об иранском атоме и состоится после двухнедельного перерыва - на данный момент самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом коммуникации.К настоящему моменту стороны успели представить свое видение проблемы, высказавшись на двух уровнях: высоком - с участием главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и на уровне технических групп, возглавляемых заместителями министра иностранных дел Ирана Маджидом Тахт-Раванчи и Каземом Гариб-Абади с иранской стороны и высокопоставленным сотрудником госдепа Майклом Энтоном - с американской.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

https://ria.ru/20250509/iran-2016112524.html

https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html

https://ria.ru/20250426/iran-2013625217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, маджид тахт-раванчи, оон, оман, обострение отношений сша и ирана