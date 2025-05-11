https://ria.ru/20250511/peregovory-2016300599.html

Минюст Украины: Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам

Минюст Украины: Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам - РИА Новости, 11.05.2025

Минюст Украины: Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам

Венгрия отложила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств, несмотря на предварительные договоренности провести ее в... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:07:00+03:00

2025-05-11T08:07:00+03:00

2025-05-11T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Венгрия отложила запланированные на 12 мая переговоры с Украиной по вопросам национальных меньшинств, несмотря на предварительные договоренности провести ее в Ужгороде, сообщили в украинском министерстве юстиции. "Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярных переговоров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минюста. Встреча, как отметили в минюсте, должна была стать началом регулярного диалога по 11 венгерским рекомендациям, но была перенесена по инициативе Будапешта. Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация. Глава венгерского МИД Петер Сиярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016125198.html

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в мире, украина, будапешт, венгрия, совет европы, венецианская комиссия, нато