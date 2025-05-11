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Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом
Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом - РИА Новости, 11.05.2025
Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом
Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T04:34:00+03:00
2025-05-11T04:34:00+03:00
2025-05-11T04:34:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах с Киевом - это значимый политический шаг, заявила РИА Новости аргентинский депутат, глава парламентской группы дружбы с Россией Марсела Пагано. "Что касается заявления президента Владимира Путина, предложившего возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий, то я считаю это весьма значимым политическим шагом, который следует проанализировать ответственно", - сказала она. Пагано отметила, что является защитницей суверенного диалога и ценит "любую инициативу, которая использует дипломатические средства для разрешения вооруженных конфликтов, которые уже привели к огромным человеческим, экономическим и геополитическим потерям". Не желая вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, депутат отметила, что "мир не может быть пустым лозунгом", а скорее "конкретной конструкцией, которая ставит во главу угла жизнь и уважение между странами".
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РИА Новости
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в мире, россия, киев, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин
Аргентинский депутат оценила предложение Путина о переговорах с Киевом
Депутат Пагано назвала предложение Путина о переговорах с Киевом значимым шагом