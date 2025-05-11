https://ria.ru/20250511/peregovory-2016285876.html
Путин не исключил достижения реального перемирия с Украиной
Путин не исключил достижения реального перемирия с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Путин не исключил достижения реального перемирия с Украиной
Президент России Владимир Путин не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:38:00+03:00
2025-05-11T02:38:00+03:00
2025-05-11T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не исключил, что в ходе прямых переговоров с Украиной в Стамбуле удастся выйти на новое прекращение огня, которое станет первым шагом к долгосрочному и устойчивому миру. Ранее в ходе заявления для прессы по итогам международных переговоров в Москве в рамках празднования 80-летия Победы Путин заявил, что Россия предлагает Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. "Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии, которое соблюдалось бы не только Россией, но и украинской стороной", - сказал Путин. Он подчеркнул, что речь о перемирии, которое "было бы первым шагом, повторяю, к долгосрочному, устойчивому миру, а не прологом к продолжению вооруженного конфликта после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Стамбул
Путин не исключил достижения реального перемирия с Украиной
Путин не исключил достижения реального перемирия с Украиной в Стамбуле 15 мая