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Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества - РИА Новости, 11.05.2025
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Религия
 
05:08 11.05.2025 (обновлено: 06:45 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/papa-2016292570.html
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества - РИА Новости, 11.05.2025
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества
Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:08:00+03:00
2025-05-11T06:45:00+03:00
ватикан
сша
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
религия
папа римский лев xiv
религия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что тот создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда", - пишет агентство. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250511/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250508/papa-2015867942.html
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ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, папа римский лев xiv, религия
Ватикан, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Религия, Папа римский Лев XIV, Религия
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества

Папа римский Лев XIV назвал ИИ одной из главных проблем человечества

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что тот создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда", - пишет агентство.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Биография нового папы римского: чем известен Лев XIV
Вчера, 08:33
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Новый папа римский призвал верующих к миру
8 мая, 20:35
 
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