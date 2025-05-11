https://ria.ru/20250511/papa-2016292570.html

Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества

Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества - РИА Новости, 11.05.2025

Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества

Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:08:00+03:00

2025-05-11T05:08:00+03:00

2025-05-11T06:45:00+03:00

ватикан

сша

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

религия

папа римский лев xiv

религия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что тот создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда", - пишет агентство. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250511/papa_rimskiy-2015918610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, папа римский лев xiv, религия