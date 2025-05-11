https://ria.ru/20250511/papa-2016292570.html
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества - РИА Новости, 11.05.2025
Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества
Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:08:00+03:00
2025-05-11T05:08:00+03:00
2025-05-11T06:45:00+03:00
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папа римский лев xiv
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект (ИИ) - одна из главных проблем человечества, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Он назвал ИИ одной из главных проблем, с которыми сталкивается человечество, заявив, что тот создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда", - пишет агентство. Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. Двадцать шестого апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250511/papa_rimskiy-2015918610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Папа римский назвал ИИ одной из главных проблем человечества
Папа римский Лев XIV назвал ИИ одной из главных проблем человечества