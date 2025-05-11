https://ria.ru/20250511/pankratova--2016333238.html
Умерла бывшая журналистка РБК Панкратова*
Умерла бывшая журналистка РБК Панкратова* - РИА Новости, 11.05.2025
Умерла бывшая журналистка РБК Панкратова*
Бывшая журналистка РБК, работающая в издании Bell** (запрещено в РФ как экстремистская организация) иноагент Ирина Панкратова* умерла в возрасте 38 лет,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:04:00+03:00
2025-05-11T13:04:00+03:00
2025-05-11T13:30:00+03:00
россия
елизавета осетинская
рбк (медиагруппа)
санкт-петербургский государственный университет
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Бывшая журналистка РБК, работающая в издании Bell** (запрещено в РФ как экстремистская организация) иноагент Ирина Панкратова* умерла в возрасте 38 лет, сообщает РБК. "Умерла журналистка Bell** Панкратова*. Панкратова была журналистом-расследователем, до прихода в Bell* работала в журнале РБК и "Деловом Петербурге". Она не раз становилась лауреатом премии "Редколлегия", - говорится в публикации РБК. По словам основательницы издания Bell**, иноагента Елизаветы Осетинской*, которые приводит РБК, Панкратова*, также признанная иноагентом, несколько месяцев боролась с тяжелым заболеванием. "Панкратовой* было 38 лет. В 2008 году она окончила факультет журналистики СПбГУ. В Bell** Панкратова* пришла в 2019 году, где была ведущим журналистом-расследователем. Также писала для "Медузы"*** и "Важных историй"*** (признаны в России иноагентами и нежелательными организациями - ред.)", - говорится в сообщении РБК.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещена в России как экстремистская организация*** Признаны в России иноагентами и нежелательными организациями
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россия, елизавета осетинская, рбк (медиагруппа), санкт-петербургский государственный университет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Елизавета Осетинская, РБК (медиагруппа), Санкт-Петербургский государственный университет, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Умерла бывшая журналистка РБК Панкратова*
Работавшая в Bell журналистка Ирина Панкратова умерла в возрасте 38 лет