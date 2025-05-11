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В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов - РИА Новости, 11.05.2025
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16:41 11.05.2025 (обновлено: 18:39 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pamyatnik-2016359682.html
В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов
В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов - РИА Новости, 11.05.2025
В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов
Вандалы осквернили Монумент освободителям Таллина, известный как "Бронзовый солдат", пишет издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T16:41:00+03:00
2025-05-11T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили Монумент освободителям Таллина, известный как "Бронзовый солдат", пишет издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы."На кладбище Сил обороны (в Таллине. — Прим. ред.) вандалы изрисовали монумент "Бронзовый солдат". Сам солдат был изрисован белой краской", — говорится в публикации.Кроме того, злоумышленники нанесли краской надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры солдата.По словам главы местного оперативного бюро Вайко Вахера, по факту вандализма идет расследование. Установлено, что вандалов было двое, их личности до сих пор не известны. Он добавил, что это уже не первый случай осквернения "Бронзового солдата" за последние годы.Эстонский военный музей организует очистку памятника.Посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин подчеркивал, что акты вандализма против советских воинских захоронений стали частью государственной политики нескольких стран Восточной Европы и Прибалтики.В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он остается памятным для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к Монументу освободителям Таллина, известному также как "Бронзовый солдат".Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, почти полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах памятников той эпохи участились с началом СВО. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985-м к 40-летию Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240902/estonija-1970023310.html
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https://ria.ru/20250509/tallin-2016111483.html
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в мире, таллин, россия, прибалтика, михаил ванин, мария захарова
В мире, Таллин, Россия, Прибалтика, Михаил Ванин, Мария Захарова
В Таллине осквернили монумент освободителям от нацистов

Вандалы разрисовали белой краской памятник освободителям в Таллине

© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье/TelegramВ Таллине осквернили Монумент освободителям ("Бронзовый солдат")
В Таллине осквернили Монумент освободителям (Бронзовый солдат) - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Sputnik Ближнее зарубежье/Telegram
В Таллине осквернили Монумент освободителям ("Бронзовый солдат")
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Вандалы осквернили Монумент освободителям Таллина, известный как "Бронзовый солдат", пишет издание Postimees со ссылкой на правоохранительные органы.
"На кладбище Сил обороны (в Таллине. — Прим. ред.) вандалы изрисовали монумент "Бронзовый солдат". Сам солдат был изрисован белой краской", — говорится в публикации.
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Кроме того, злоумышленники нанесли краской надписи на эстонском языке по обе стороны от скульптуры солдата.
По словам главы местного оперативного бюро Вайко Вахера, по факту вандализма идет расследование. Установлено, что вандалов было двое, их личности до сих пор не известны. Он добавил, что это уже не первый случай осквернения "Бронзового солдата" за последние годы.
Эстонский военный музей организует очистку памятника.
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Посол по особым поручениям МИД России Михаил Ванин подчеркивал, что акты вандализма против советских воинских захоронений стали частью государственной политики нескольких стран Восточной Европы и Прибалтики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он остается памятным для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к Монументу освободителям Таллина, известному также как "Бронзовый солдат".
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, почти полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах памятников той эпохи участились с началом СВО. Так, в августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985-м к 40-летию Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда отметила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Великой Отечественной войне.
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В миреТаллинРоссияПрибалтикаМихаил ВанинМария Захарова
 
 
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