В ЛНР восстановили памятник героям войны
Бойцы группировки Запад восстановили памятник героям ВОВ в ЛНР
© Фото : Булавиновский Дом-Культуры/ВКонтактеВоеннослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ЛНР восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны
Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ЛНР восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.
"В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в МО РФ.
Уточняется, что торжественное открытие обновленного мемориала, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сопровождалось выступлением вокальной группы "Бабкины внуки", чтением стихов и исполнением песен военных лет, а также возложением венков к памятнику военнослужащих бригады. Память погибших воинов почтили минутой молчания.
"Военнослужащие мотострелковой бригады постоянно оказывают поддержку жителям населенных пунктов Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.
В ЛНР восстановили памятники героям войны
3 мая, 05:37