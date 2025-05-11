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В ЛНР восстановили памятник героям войны - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:04 11.05.2025 (обновлено: 09:35 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pamyatnik-2016294636.html
В ЛНР восстановили памятник героям войны
В ЛНР восстановили памятник героям войны - РИА Новости, 11.05.2025
В ЛНР восстановили памятник героям войны
Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике восстановили и... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T06:04:00+03:00
2025-05-11T09:35:00+03:00
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что торжественное открытие обновленного мемориала, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сопровождалось выступлением вокальной группы "Бабкины внуки", чтением стихов и исполнением песен военных лет, а также возложением венков к памятнику военнослужащих бригады. Память погибших воинов почтили минутой молчания. "Военнослужащие мотострелковой бригады постоянно оказывают поддержку жителям населенных пунктов Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016161595.html
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россия, луганская народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Луганская Народная Республика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность
В ЛНР восстановили памятник героям войны

Бойцы группировки Запад восстановили памятник героям ВОВ в ЛНР

© Фото : Булавиновский Дом-Культуры/ВКонтактеВоеннослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ЛНР восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны
Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск Запад в ЛНР восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Булавиновский Дом-Культуры/ВКонтакте
Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ЛНР восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны
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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.
"В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в МО РФ.
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Уточняется, что торжественное открытие обновленного мемориала, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сопровождалось выступлением вокальной группы "Бабкины внуки", чтением стихов и исполнением песен военных лет, а также возложением венков к памятнику военнослужащих бригады. Память погибших воинов почтили минутой молчания.
"Военнослужащие мотострелковой бригады постоянно оказывают поддержку жителям населенных пунктов Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.
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