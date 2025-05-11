https://ria.ru/20250511/pamyatnik-2016294636.html

В ЛНР восстановили памятник героям войны

В ЛНР восстановили памятник героям войны - РИА Новости, 11.05.2025

В ЛНР восстановили памятник героям войны

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике восстановили и... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T06:04:00+03:00

2025-05-11T06:04:00+03:00

2025-05-11T09:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

луганская народная республика

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в Луганской Народной Республике восстановили и реконструировали памятник героям Великой Отечественной войны, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что торжественное открытие обновленного мемориала, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сопровождалось выступлением вокальной группы "Бабкины внуки", чтением стихов и исполнением песен военных лет, а также возложением венков к памятнику военнослужащих бригады. Память погибших воинов почтили минутой молчания. "Военнослужащие мотострелковой бригады постоянно оказывают поддержку жителям населенных пунктов Луганской Народной Республики", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016161595.html

https://ria.ru/20250503/lnr-2014736322.html

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность