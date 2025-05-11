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В храме РПЦ в Токио прошла служба о погибших во время Великой Отечественной - РИА Новости, 11.05.2025
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Религия
 
12:47 11.05.2025 (обновлено: 12:53 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pamyat-2016330328.html
В храме РПЦ в Токио прошла служба о погибших во время Великой Отечественной
В храме РПЦ в Токио прошла служба о погибших во время Великой Отечественной - РИА Новости, 11.05.2025
В храме РПЦ в Токио прошла служба о погибших во время Великой Отечественной
Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио, сообщает... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T12:47:00+03:00
2025-05-11T12:53:00+03:00
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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости. После Божественной литургии в храме был проведен благодарственный молебен и лития по всем погибшим во время Великой Отечественной войны. Провел богослужение протоиерей отец Николай (Кацюбан) настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Японии. На литии присутствовали представители российской диаспоры, сотрудники посольства и загранучреждений России с семьями, граждане Японии. Небольшой храм с трудом вместил всех пожелавших присоединиться к богослужению - люди стояли даже на лестнице у самого входа в церковь. Отец Николай (Кацюбан) уже 35 лет служит в Японии - почти полжизни. Недавно он был награжден почетным знаком соотечественника за вклад в сохранение российского духовного наследия и налаживание жизнедеятельности российской диаспоры за рубежом. С начала мая в Токио проходят мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они включили в себя акцию "Бессмертный полк" и праздничный концерт, возложение цветов к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге послами России и стран СНГ. Впервые была проведена акция "Сад памяти", в рамках которой послы СНГ и Монголии посадили саженцы сирени, также впервые состоялась уличная проекция кадров Победы - исторических фотографий парада Победы 1945 года, Ялтинской конференции, водружения флага СССР над Рейхстагом и других на стену здания в посольстве Российской Федерации.
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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япония, россия, токио, рихард зорге, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
Религия, Япония, Россия, Токио, Рихард Зорге, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В храме РПЦ в Токио прошла служба о погибших во время Великой Отечественной

В храме РПЦ в Токио прошла заупокойная лития о погибших во время войны

© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии/TelegramЗаупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио
Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии/Telegram
Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио
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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости.
После Божественной литургии в храме был проведен благодарственный молебен и лития по всем погибшим во время Великой Отечественной войны. Провел богослужение протоиерей отец Николай (Кацюбан) настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Японии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
9 мая, 13:47
На литии присутствовали представители российской диаспоры, сотрудники посольства и загранучреждений России с семьями, граждане Японии. Небольшой храм с трудом вместил всех пожелавших присоединиться к богослужению - люди стояли даже на лестнице у самого входа в церковь.
Отец Николай (Кацюбан) уже 35 лет служит в Японии - почти полжизни. Недавно он был награжден почетным знаком соотечественника за вклад в сохранение российского духовного наследия и налаживание жизнедеятельности российской диаспоры за рубежом.
С начала мая в Токио проходят мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они включили в себя акцию "Бессмертный полк" и праздничный концерт, возложение цветов к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге послами России и стран СНГ. Впервые была проведена акция "Сад памяти", в рамках которой послы СНГ и Монголии посадили саженцы сирени, также впервые состоялась уличная проекция кадров Победы - исторических фотографий парада Победы 1945 года, Ялтинской конференции, водружения флага СССР над Рейхстагом и других на стену здания в посольстве Российской Федерации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
9 мая, 08:00
 
РелигияЯпонияРоссияТокиоРихард ЗоргеСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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