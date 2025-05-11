В храме РПЦ в Токио прошла служба о погибших во время Великой Отечественной
В храме РПЦ в Токио прошла заупокойная лития о погибших во время войны
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии/TelegramЗаупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио
Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Заупокойная лития о погибших во время Великой Отечественной войны прошла в храме РПЦ во имя благоверного великого князя Александра Невского в Токио, сообщает корреспондент РИА Новости.
После Божественной литургии в храме был проведен благодарственный молебен и лития по всем погибшим во время Великой Отечественной войны. Провел богослужение протоиерей отец Николай (Кацюбан) настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Японии.
На литии присутствовали представители российской диаспоры, сотрудники посольства и загранучреждений России с семьями, граждане Японии. Небольшой храм с трудом вместил всех пожелавших присоединиться к богослужению - люди стояли даже на лестнице у самого входа в церковь.
Отец Николай (Кацюбан) уже 35 лет служит в Японии - почти полжизни. Недавно он был награжден почетным знаком соотечественника за вклад в сохранение российского духовного наследия и налаживание жизнедеятельности российской диаспоры за рубежом.
С начала мая в Токио проходят мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они включили в себя акцию "Бессмертный полк" и праздничный концерт, возложение цветов к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге послами России и стран СНГ. Впервые была проведена акция "Сад памяти", в рамках которой послы СНГ и Монголии посадили саженцы сирени, также впервые состоялась уличная проекция кадров Победы - исторических фотографий парада Победы 1945 года, Ялтинской конференции, водружения флага СССР над Рейхстагом и других на стену здания в посольстве Российской Федерации.