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Начштаба ВС Индии обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном - РИА Новости, 11.05.2025
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15:18 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/pakistan-2016349329.html
Начштаба ВС Индии обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном
Начштаба ВС Индии обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном - РИА Новости, 11.05.2025
Начштаба ВС Индии обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном
Начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном в связи с прекращением огня и нарушениями воздушного... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:18:00+03:00
2025-05-11T15:18:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном в связи с прекращением огня и нарушениями воздушного пространства там в ночь на 11 мая, сообщила армия Индии. "В связи с прекращением огня и нарушениями воздушного пространства в ночь с 10 на 11 мая 2025 года начальник штаба армии генерал Упендра Двиведи рассмотрел ситуацию с безопасностью с командующими армиями западных границ", - сообщила армия в соцсети X. Там отметили, что начальник штаба армии предоставил военным "все полномочия по противодействию любому нарушению договоренности, достигнутой в ходе переговоров генеральных директоров военных операций от 10 мая". Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Накануне первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. В тоже время, как сообщило агентство АНИ в воскресенье утром, ночь на границе Индии и Пакистана после обострения поздно вечером в субботу прошла спокойно. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Начштаба ВС Индии обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном

Начштаба ВС Индии Двиведи обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном

© Getty Images / Anadolu/Indian Prime MinistryПремьер-министр Индии Нарендра Моди и начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудили с военными ситуацию на границе с Пакистаном
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудили с военными ситуацию на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Indian Prime Ministry
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудили с военными ситуацию на границе с Пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Начальник штаба армии Индии генерал Упендра Двиведи обсудил с военными ситуацию на границе с Пакистаном в связи с прекращением огня и нарушениями воздушного пространства там в ночь на 11 мая, сообщила армия Индии.
"В связи с прекращением огня и нарушениями воздушного пространства в ночь с 10 на 11 мая 2025 года начальник штаба армии генерал Упендра Двиведи рассмотрел ситуацию с безопасностью с командующими армиями западных границ", - сообщила армия в соцсети X.
Пакистанские солдаты осматривают здание, поврежденное в результате ракетного удара со стороны Индии - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 11:42
Там отметили, что начальник штаба армии предоставил военным "все полномочия по противодействию любому нарушению договоренности, достигнутой в ходе переговоров генеральных директоров военных операций от 10 мая".
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Накануне первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. В тоже время, как сообщило агентство АНИ в воскресенье утром, ночь на границе Индии и Пакистана после обострения поздно вечером в субботу прошла спокойно.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
 
В миреИндияПакистанКашмирОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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