Рейтинг@Mail.ru
МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 11.05.2025 (обновлено: 12:00 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/pakistan-2016323796.html
МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией
МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией - РИА Новости, 11.05.2025
МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией
Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:58:00+03:00
2025-05-11T12:00:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
обострение отношений между индией и пакистаном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015449926_0:58:3071:1785_1920x0_80_0_0_b7fc069fa8b6575296fc3298adcbc720.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны международного сообщества, заявили в МИД Пакистана. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Накануне первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Этот опасный конфликт между двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны международного сообщества. Конфликт, который не связан с глубоко укоренившимися историческими различиями между двумя соседними государствами во взрывоопасном регионе Южной Азии, следует рассматривать в более широком контексте конкурирующих геополитических интересов. Негативное влияние этого соперничества является постоянной составляющей парадигмы региональной безопасности. Следовательно, любой повод к войне, надуманный или реальный, не может быть возложен на какую-либо страну без должного понимания генезиса и коренных причин проблем, приводящих к частым региональным конфликтам, которые регион и мир едва ли могут себе позволить", - отметили в МИД. Там добавили, что "стратегическая нестабильность в Южной Азии является результатом неурегулированного спора о Джамму и Кашмире". "Этот спор усугубляется подавлением Индией законной борьбы кашмирцев за неотъемлемое право на самоопределение и ложным приравниванием ее к терроризму. Бедствие терроризма и экстремизма не присуще Южной Азии. Однако нежелательные и отвратительные последствия холодной войны изменили социально-политический ландшафт и пошатнули мир в регионе", - подчеркнули в министерстве. Вопрос о принадлежности Кашмира – населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индия в 1947 году – является основным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
https://ria.ru/20250510/indiya-2016255518.html
https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html
индия
пакистан
кашмир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015449926_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_4c305a06d6c2bf11276d87f86c203105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, пакистан, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией

МИД Пакистана: обострение отношений с Индией требует международной оценки

© AP Photo / K.M. ChaudaryАвтомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб
Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Автомобиль скорой помощи недалеко от места ракетного удара со стороны Индии в пакистанской провинции Пенджаб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны международного сообщества, заявили в МИД Пакистана.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Накануне первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы.
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
МИД Индии обвинил Пакистан в нарушении режима прекращения огня
10 мая, 20:33
"Этот опасный конфликт между двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны международного сообщества. Конфликт, который не связан с глубоко укоренившимися историческими различиями между двумя соседними государствами во взрывоопасном регионе Южной Азии, следует рассматривать в более широком контексте конкурирующих геополитических интересов. Негативное влияние этого соперничества является постоянной составляющей парадигмы региональной безопасности. Следовательно, любой повод к войне, надуманный или реальный, не может быть возложен на какую-либо страну без должного понимания генезиса и коренных причин проблем, приводящих к частым региональным конфликтам, которые регион и мир едва ли могут себе позволить", - отметили в МИД.
Там добавили, что "стратегическая нестабильность в Южной Азии является результатом неурегулированного спора о Джамму и Кашмире".
"Этот спор усугубляется подавлением Индией законной борьбы кашмирцев за неотъемлемое право на самоопределение и ложным приравниванием ее к терроризму. Бедствие терроризма и экстремизма не присуще Южной Азии. Однако нежелательные и отвратительные последствия холодной войны изменили социально-политический ландшафт и пошатнули мир в регионе", - подчеркнули в министерстве.
Вопрос о принадлежности Кашмира – населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индия в 1947 году – является основным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
 
В миреИндияПакистанКашмирОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала