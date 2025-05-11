https://ria.ru/20250511/pakistan-2016323796.html

МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией

МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией - РИА Новости, 11.05.2025

МИД Пакистана высказался об обострении отношений с Индией

Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:58:00+03:00

2025-05-11T11:58:00+03:00

2025-05-11T12:00:00+03:00

в мире

индия

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кашмир

обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Конфликт между Индией и Пакистаном, двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны международного сообщества, заявили в МИД Пакистана. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Накануне первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. "Этот опасный конфликт между двумя государствами, обладающими ядерным оружием, требует более глубокого самоанализа и целостной оценки со стороны международного сообщества. Конфликт, который не связан с глубоко укоренившимися историческими различиями между двумя соседними государствами во взрывоопасном регионе Южной Азии, следует рассматривать в более широком контексте конкурирующих геополитических интересов. Негативное влияние этого соперничества является постоянной составляющей парадигмы региональной безопасности. Следовательно, любой повод к войне, надуманный или реальный, не может быть возложен на какую-либо страну без должного понимания генезиса и коренных причин проблем, приводящих к частым региональным конфликтам, которые регион и мир едва ли могут себе позволить", - отметили в МИД. Там добавили, что "стратегическая нестабильность в Южной Азии является результатом неурегулированного спора о Джамму и Кашмире". "Этот спор усугубляется подавлением Индией законной борьбы кашмирцев за неотъемлемое право на самоопределение и ложным приравниванием ее к терроризму. Бедствие терроризма и экстремизма не присуще Южной Азии. Однако нежелательные и отвратительные последствия холодной войны изменили социально-политический ландшафт и пошатнули мир в регионе", - подчеркнули в министерстве. Вопрос о принадлежности Кашмира – населенного преимущественно мусульманами региона, который остался под руководством Индии после разделения Британской Индия в 1947 году – является основным камнем преткновения в отношениях между Индией и Пакистаном. В 2019 году правительство Индии на фоне ряда нападений террористов на своих военных в этом регионе решило упразднить штат Джамму и Кашмир и создать на его основе образования, имеющие меньше прав, чем штат - союзные территории Джамму и Кашмир и Ладакх. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.

https://ria.ru/20250510/indiya-2016255518.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

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в мире, индия, пакистан, кашмир, обострение отношений между индией и пакистаном