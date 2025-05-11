https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html

МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией

МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией - РИА Новости, 11.05.2025

МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией

Пакистан осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации с Индией в отношениях между двумя ядерными государствами, заявили в МИД Пакистана. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:42:00+03:00

2025-05-11T11:42:00+03:00

2025-05-11T11:42:00+03:00

в мире

пакистан

индия

исламабад

обострение отношений между индией и пакистаном

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пакистан осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации с Индией в отношениях между двумя ядерными государствами, заявили в МИД Пакистана. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Ради регионального мира и стабильности Пакистан предпринял очень ответственный, соразмерный и зрелый ответ. Он осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации в отношениях между двумя ядерными государствами; это абсолютно немыслимо. Любая склонность идти по этому опасному пути чревата катастрофическими последствиями для всего региона и за его пределами; следовательно, такого подхода следует избегать", - отметили в МИД страны. Там добавили, что все элементы национальной власти по-прежнему привержены обеспечению суверенитета и территориальной целостности Пакистана. "Наши вооруженные силы обязаны принимать все меры для защиты родины, ее граждан и содействия обеспечению жизненно важных национальных интересов Пакистана. Это обязательство является священным долгом гордого, стойкого, храброго и благородного народа Пакистана", - заявили в ведомстве. Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250510/indiya-2016255518.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

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в мире, пакистан, индия, исламабад, обострение отношений между индией и пакистаном