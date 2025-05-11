https://ria.ru/20250511/pakistan--2016322526.html
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией - РИА Новости, 11.05.2025
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией
Пакистан осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации с Индией в отношениях между двумя ядерными государствами, заявили в МИД Пакистана. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:42:00+03:00
2025-05-11T11:42:00+03:00
2025-05-11T11:42:00+03:00
в мире
пакистан
индия
исламабад
обострение отношений между индией и пакистаном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016173288_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_cefc3cff0ad2fb33032f784e92207231.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пакистан осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации с Индией в отношениях между двумя ядерными государствами, заявили в МИД Пакистана. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Ради регионального мира и стабильности Пакистан предпринял очень ответственный, соразмерный и зрелый ответ. Он осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации в отношениях между двумя ядерными государствами; это абсолютно немыслимо. Любая склонность идти по этому опасному пути чревата катастрофическими последствиями для всего региона и за его пределами; следовательно, такого подхода следует избегать", - отметили в МИД страны. Там добавили, что все элементы национальной власти по-прежнему привержены обеспечению суверенитета и территориальной целостности Пакистана. "Наши вооруженные силы обязаны принимать все меры для защиты родины, ее граждан и содействия обеспечению жизненно важных национальных интересов Пакистана. Это обязательство является священным долгом гордого, стойкого, храброго и благородного народа Пакистана", - заявили в ведомстве. Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250510/indiya-2016255518.html
https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html
пакистан
индия
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016173288_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_2cbf76f8e13d30ddcb61750c41caf064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, индия, исламабад, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Пакистан, Индия, Исламабад, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
МИД Пакистана высказался о возможных последствиях при эскалации с Индией
МИД Пакистана: страна осознает последствия эскалации между ядерными державами
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пакистан осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации с Индией в отношениях между двумя ядерными государствами, заявили в МИД Пакистана.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана
. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия
атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад
оставляет за собой право на адекватный ответ.
"Ради регионального мира и стабильности Пакистан предпринял очень ответственный, соразмерный и зрелый ответ. Он осознает катастрофические последствия дальнейшей эскалации в отношениях между двумя ядерными государствами; это абсолютно немыслимо. Любая склонность идти по этому опасному пути чревата катастрофическими последствиями для всего региона и за его пределами; следовательно, такого подхода следует избегать", - отметили в МИД страны.
Там добавили, что все элементы национальной власти по-прежнему привержены обеспечению суверенитета и территориальной целостности Пакистана.
"Наши вооруженные силы обязаны принимать все меры для защиты родины, ее граждан и содействия обеспечению жизненно важных национальных интересов Пакистана. Это обязательство является священным долгом гордого, стойкого, храброго и благородного народа Пакистана", - заявили в ведомстве.
Ранее в субботу первый заместитель главы МИД Индии Викрам Мисри сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.