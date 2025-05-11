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Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025
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17:16 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/operatsiya-2016364900.html
Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур"
Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025
Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур"
Не менее пяти индийских военных погибли в ходе начатой Индией в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T17:16:00+03:00
2025-05-11T17:16:00+03:00
в мире
индия
пакистан
исламабад
операция синдур в пакистане
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее пяти индийских военных погибли в ходе начатой Индией в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Раджив Гхай. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Я выражаю свою глубокую признательность моим пятерым павшим коллегам и братьям из вооруженных сил и гражданским лицам, трагически погибшим в ходе операции "Синдур", - сказал Гхай в ходе брифинга министерства обороны Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250511/indiya-2016363366.html
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в мире, индия, пакистан, исламабад, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур"

Индийский генерал Гхай: не менее 5 военных страны погибли при операции "Синдур"

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее пяти индийских военных погибли в ходе начатой Индией в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Раджив Гхай.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Индия назвала число террористов, уничтоженных во время операции "Синдур"
Вчера, 17:11
"Я выражаю свою глубокую признательность моим пятерым павшим коллегам и братьям из вооруженных сил и гражданским лицам, трагически погибшим в ходе операции "Синдур", - сказал Гхай в ходе брифинга министерства обороны Индии.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан открыл воздушное пространство после прекращения огня с Индией
10 мая, 15:50
 
В миреИндияПакистанИсламабадОперация Синдур в ПакистанеОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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