https://ria.ru/20250511/operatsiya-2016364900.html

Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур"

Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур" - РИА Новости, 11.05.2025

Индия назвала число своих военных, погибших во время операции "Синдур"

Не менее пяти индийских военных погибли в ходе начатой Индией в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:16:00+03:00

2025-05-11T17:16:00+03:00

2025-05-11T17:16:00+03:00

в мире

индия

пакистан

исламабад

операция синдур в пакистане

обострение отношений между индией и пакистаном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013228560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_566b38c50349d028466932ff4c5297dd.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая – РИА Новости. Не менее пяти индийских военных погибли в ходе начатой Индией в ответ на теракт в Пахалгаме операции "Синдур", заявил генеральный директор военных операций Индии генерал-лейтенант Раджив Гхай. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. "Я выражаю свою глубокую признательность моим пятерым павшим коллегам и братьям из вооруженных сил и гражданским лицам, трагически погибшим в ходе операции "Синдур", - сказал Гхай в ходе брифинга министерства обороны Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250511/indiya-2016363366.html

https://ria.ru/20250510/prostranstvo-2016214394.html

индия

пакистан

исламабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, пакистан, исламабад, операция синдур в пакистане, обострение отношений между индией и пакистаном