https://ria.ru/20250511/oms-2016318177.html

Эксперт назвал причину аннулирования полисов ОМС

Эксперт назвал причину аннулирования полисов ОМС - РИА Новости, 11.05.2025

Эксперт назвал причину аннулирования полисов ОМС

Россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в учёте их личных данных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:11:00+03:00

2025-05-11T11:11:00+03:00

2025-05-11T19:00:00+03:00

общество

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

омс

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в учёте их личных данных, рассказал РИА Новости вице-президент ВСС Роман Щеглеватых. "В ходе внедрения нового персонифицированного учета страховые медицинские организации достаточно часто сталкивались с проблемой аннулирования полиса ОМС", - рассказал Щеглеватых. Он напомнил, что с декабря 2022 года в России был введен новый порядок персонифицированного учета застрахованных лиц: все данные были внесены в единый регистр, оператор которого - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС). Сведения о гражданах, которые были у разных ведомств - Федеральной налоговой службы (ФНС), органов ЗАГС, Фонда пенсионного и социального страхования РФ, министерства обороны, МВД - сопоставлялись и для каждого лица формировалась одна действующая учетная запись. В ходе информационно обмена выявляются ошибки и неточности, которые нередко становятся причиной аннулирования учетной записи. "Страховые компании фиксировали порядка 30 тысяч неточностей в сведениях о гражданах и застрахованных лицах. Вся эта информация оперативно передавалась в Федеральный фонд ОМС", - рассказал вице-президент ВСС. "Сейчас, конечно, также периодически возникают такие ситуации, но их масштаб несравним с периодом внедрения новаций в персонифицированном учете застрахованных лиц", - рассказал Щеглеватых. "Что надо сделать застрахованному лицу при возникновении проблемных ситуаций с полисным обеспечением и с получением медицинской помощи? В первую очередь обратиться в свою страховую медицинскую организацию, которую он выбрал и у которой все механизмы решения вопроса уже отработаны", - сообщил он. В прошлом году страховщики провели более 11 миллионов таких консультаций. "На данный момент страховые организации осуществляют не только консультирование застрахованных лиц по таким вопросам, но и непосредственное содействие в решении проблем, в том числе совместно с Федеральным фондом ОМС", - заключил Щеглеватых.

https://ria.ru/20241024/moshennichestvo-1979701013.html

https://ria.ru/20250321/foms-2006424820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), омс